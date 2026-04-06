Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06 Απριλίου 2026, 10:25

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Βηρυτό, μια αεροπορική επιδρομή σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης άφησε πίσω της νεκρούς αμάχους — ανάμεσά τους και τους γονείς του Γαλλο-Λιβανέζου καλλιτέχνη Αλί Σερί. Το γεγονός αυτό δεν έμεινε για τον ίδιο μια ακόμη απώλεια μέσα στον πόλεμο: προχώρησε σε μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Γαλλία, ζητώντας να διερευνηθεί το ισραηλινό πλήγμα της 26ης Νοεμβρίου 2024.

Την υπόθεση στηρίζει η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), που έχει αναλάβει και τη νομική της υποστήριξη.

Το χτύπημα λίγο πριν την εκεχειρία

Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη συνοικία Νουεϊρί, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο κέντρο της Βηρυτού. Στο κτίριο βρίσκονταν οι γονείς του, Μαχμούντ Ναΐμ Σερι και Ναντίρα Χαγέκ, οι οποίοι σκοτώθηκαν μαζί με ακόμη πέντε αμάχους.

Το πλήγμα ήρθε λίγες ώρες πριν συμφωνηθεί εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, κλείνοντας έναν κύκλο 13 μηνών συγκρούσεων που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο.

«Η προσφυγή αυτή ήταν ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο βήμα», λέει ο Σερί. «Στόχος είναι να αναγνωριστεί αυτό που συνέβη στην οικογένειά μου ως αυτό που πραγματικά είναι — ένα έγκλημα πολέμου κατά αμάχων — να αποκαλυφθεί η αλήθεια μέσω ανεξάρτητης έρευνας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

«Από τη στιγμή που η υπόθεση έγινε γνωστή, έχω δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων, πολλά από οικογένειες που έχουν βιώσει παρόμοιες απώλειες και δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό μου έδειξε ότι η υπόθεση αυτή ξεπερνά τη δική μου ιστορία».

Γενική άποψη από το σημείο ισραηλινής επιδρομής, εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, στην περιοχή Τζνάχ της Βηρυτού, στον Λίβανο, 5 Απριλίου 2026. REUTERS/Stringer

Η νομική κίνηση στη Γαλλία

Ο καλλιτέχνης, που ζει στο Παρίσι και διαθέτει γαλλική και λιβανέζικη υπηκοότητα, κατέθεσε τη μήνυση στην ειδική μονάδα για εγκλήματα πολέμου της Γαλλίας στις 2 Απριλίου.

Η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει τη διερεύνηση διεθνών εγκλημάτων όταν υπάρχει σύνδεση με τη χώρα, ωστόσο δεν καλύπτει άμεσα περιπτώσεις μη Γάλλων πολιτών, όπως οι γονείς του Σερί. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι η υπόθεση περιλαμβάνει και καταστροφή περιουσίας που σχετίζεται με τον ίδιο, ενδέχεται να αποτελέσει νομική βάση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Τα στοιχεία και τα εγκλήματα πολέμου

Η καταγγελία στηρίζεται σε έρευνες ανοικτών πηγών και σε πορίσματα οργανισμών, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία. Σε έκθεσή της με τίτλο «The Sky Rained Missiles», η οργάνωση αναφέρει ότι τέσσερις ισραηλινές επιθέσεις θα πρέπει να διερευνηθούν ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από τα πλήγματα, ενώ δεν εντοπίστηκαν αποδείξεις για την ύπαρξη στρατιωτικών στόχων στα σημεία που επλήγησαν. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 49 αμάχων.

Παράλληλα, η Forensic Architecture, με έδρα το Λονδίνο και σύνδεση με το Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, προχώρησε σε ανασύνθεση της συγκεκριμένης επίθεσης. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, μαρτυρίες και βίντεο, κατέληξε ότι το κτίριο ήταν κατά πάσα πιθανότητα καθαρά οικιστικό και δεν είχε εμφανή στρατιωτική χρήση τη στιγμή του πλήγματος.

Η νομική αξιολόγηση

Η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ, συντονίστρια της ομάδας νομικής δράσης της FIDH, τονίζει ότι οι επιθέσεις «συνιστούν σαφή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», το οποίο επιβάλλει τον διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων.

Όπως επισημαίνει, «η γαλλική Δικαιοσύνη πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα και ότι οι υπεύθυνοι θα διωχθούν».

«Στόχος είναι να αναγνωριστεί αυτό που συνέβη στην οικογένειά μου ως αυτό που πραγματικά είναι — ένα έγκλημα πολέμου κατά αμάχων — να αποκαλυφθεί η αλήθεια μέσω ανεξάρτητης έρευνας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»

Διασώστες επιχειρούν στο σημείο ισραηλινής επιδρομής, εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, στην περιοχή Τζνάχ της Βηρυτού, στον Λίβανο, 5 Απριλίου 2026. REUTERS/Stringer

Τα θύματα πέρα από την οικογένεια

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Μπίρκι Νεγκέσα, οικιακός εργαζόμενος της οικογένειας, ο οποίος είχε φτάσει στον Λίβανο μόλις έναν μήνα πριν από την επίθεση.

Ο Σερί αναφέρεται επίσης στον Μοχάμαντ Σεχάμπ, χειριστή drone και εικονολήπτη που συνεργάστηκε μαζί του για εβδομάδες, καταγράφοντας το κτίριο και το διαμέρισμα. Ο Σεχάμπ σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα, μαζί με την τρίχρονη κόρη του, σε άλλη ισραηλινή επιδρομή λίγο έξω από τη Βηρυτό. Η σύζυγός του, Ναταλί, επέζησε αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

«Από τη στιγμή που η υπόθεση έγινε γνωστή, έχω δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων, πολλά από οικογένειες που έχουν βιώσει παρόμοιες απώλειες και δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη», λέει ο Σερί.

«Αυτό μου έδειξε ότι η υπόθεση αυτή ξεπερνά τη δική μου ιστορία».

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper 

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Δύο «εξαφανισμένοι» πίνακες του Μονέ εδώ κι έναν αιώνα, βγαίνουν στο σφυρί
Δύο σπάνια έργα του Μονέ, που εδώ και περίπου 100 χρόνια βρίσκονταν σε ιδιωτική συλλογή, ετοιμάζονται να βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στο Παρίσι

Τα μυστικά σεξ κλαμπ του Λος Άντζελες – Αλήθεια, τι γνώριζαν οι γείτονες;
Οι αδιάφορες φωτογραφίες των 90s, που απεικονίζουν φαινομενικά συνηθισμένα κτίρια, δεν υπονοούν καν τα queer γλέντια που διαδραματίζονταν στο εσωτερικό τους. Μια νέα έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντιν Σαμεσίμα τις φέρνει στο φως.

Ο Μαουρίτσιο Κατελάν άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις των αμαρτιών μας
Ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν ανοίγει μια τηλεφωνική γραμμή για εξομολογήσεις και παρουσιάζει νέες εκδόσεις του αμφιλεγόμενου γλυπτού του με θέμα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄.

Στο μυαλό του ζωγράφου Δημήτρη Ρόκου: «Άνδρες της διπλανής πόρτας καμαρώνουν αυτάρεσκα με τα όπλα τους»
Στο βιβλίο THE END του Δημήτρη Ρόκου συναντάμε τη βία ως ναρκισσιστική φαντασίωση, το τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη διάσπαση προσοχής.

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
 Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι αποκαλύψεις και οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαρύνει το κλίμα για το Μαξίμου

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

