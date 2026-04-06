Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Βηρυτό, μια αεροπορική επιδρομή σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης άφησε πίσω της νεκρούς αμάχους — ανάμεσά τους και τους γονείς του Γαλλο-Λιβανέζου καλλιτέχνη Αλί Σερί. Το γεγονός αυτό δεν έμεινε για τον ίδιο μια ακόμη απώλεια μέσα στον πόλεμο: προχώρησε σε μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Γαλλία, ζητώντας να διερευνηθεί το ισραηλινό πλήγμα της 26ης Νοεμβρίου 2024.

Την υπόθεση στηρίζει η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), που έχει αναλάβει και τη νομική της υποστήριξη.

Το χτύπημα λίγο πριν την εκεχειρία

Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη συνοικία Νουεϊρί, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο κέντρο της Βηρυτού. Στο κτίριο βρίσκονταν οι γονείς του, Μαχμούντ Ναΐμ Σερι και Ναντίρα Χαγέκ, οι οποίοι σκοτώθηκαν μαζί με ακόμη πέντε αμάχους.

Το πλήγμα ήρθε λίγες ώρες πριν συμφωνηθεί εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, κλείνοντας έναν κύκλο 13 μηνών συγκρούσεων που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο.

«Η προσφυγή αυτή ήταν ένα δύσκολο αλλά απαραίτητο βήμα», λέει ο Σερί. «Στόχος είναι να αναγνωριστεί αυτό που συνέβη στην οικογένειά μου ως αυτό που πραγματικά είναι — ένα έγκλημα πολέμου κατά αμάχων — να αποκαλυφθεί η αλήθεια μέσω ανεξάρτητης έρευνας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι».

«Από τη στιγμή που η υπόθεση έγινε γνωστή, έχω δεχτεί έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων, πολλά από οικογένειες που έχουν βιώσει παρόμοιες απώλειες και δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό μου έδειξε ότι η υπόθεση αυτή ξεπερνά τη δική μου ιστορία».

Η νομική κίνηση στη Γαλλία

Ο καλλιτέχνης, που ζει στο Παρίσι και διαθέτει γαλλική και λιβανέζικη υπηκοότητα, κατέθεσε τη μήνυση στην ειδική μονάδα για εγκλήματα πολέμου της Γαλλίας στις 2 Απριλίου.

Η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει τη διερεύνηση διεθνών εγκλημάτων όταν υπάρχει σύνδεση με τη χώρα, ωστόσο δεν καλύπτει άμεσα περιπτώσεις μη Γάλλων πολιτών, όπως οι γονείς του Σερί. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι η υπόθεση περιλαμβάνει και καταστροφή περιουσίας που σχετίζεται με τον ίδιο, ενδέχεται να αποτελέσει νομική βάση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Τα στοιχεία και τα εγκλήματα πολέμου

Η καταγγελία στηρίζεται σε έρευνες ανοικτών πηγών και σε πορίσματα οργανισμών, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία. Σε έκθεσή της με τίτλο «The Sky Rained Missiles», η οργάνωση αναφέρει ότι τέσσερις ισραηλινές επιθέσεις θα πρέπει να διερευνηθούν ως πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις πριν από τα πλήγματα, ενώ δεν εντοπίστηκαν αποδείξεις για την ύπαρξη στρατιωτικών στόχων στα σημεία που επλήγησαν. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 49 αμάχων.

Παράλληλα, η Forensic Architecture, με έδρα το Λονδίνο και σύνδεση με το Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, προχώρησε σε ανασύνθεση της συγκεκριμένης επίθεσης. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, μαρτυρίες και βίντεο, κατέληξε ότι το κτίριο ήταν κατά πάσα πιθανότητα καθαρά οικιστικό και δεν είχε εμφανή στρατιωτική χρήση τη στιγμή του πλήγματος.

Η νομική αξιολόγηση

Η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ, συντονίστρια της ομάδας νομικής δράσης της FIDH, τονίζει ότι οι επιθέσεις «συνιστούν σαφή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», το οποίο επιβάλλει τον διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων.

Όπως επισημαίνει, «η γαλλική Δικαιοσύνη πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα και ότι οι υπεύθυνοι θα διωχθούν».

Τα θύματα πέρα από την οικογένεια

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Μπίρκι Νεγκέσα, οικιακός εργαζόμενος της οικογένειας, ο οποίος είχε φτάσει στον Λίβανο μόλις έναν μήνα πριν από την επίθεση.

Ο Σερί αναφέρεται επίσης στον Μοχάμαντ Σεχάμπ, χειριστή drone και εικονολήπτη που συνεργάστηκε μαζί του για εβδομάδες, καταγράφοντας το κτίριο και το διαμέρισμα. Ο Σεχάμπ σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα, μαζί με την τρίχρονη κόρη του, σε άλλη ισραηλινή επιδρομή λίγο έξω από τη Βηρυτό. Η σύζυγός του, Ναταλί, επέζησε αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper