Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε τρεις ανήλικες στον Εύοσμο
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 15χρονη φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις έφηβες, υπό συνθήκες που ερευνώνται.
Επεισόδιο μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.
Μία 15χρονη συνελήφθη για επίθεση σε βάρος τριών κοριτσιών, ηλικίας 13 και 14 ετών.
Δικογραφία σε βάρος της 15χρονης
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 15χρονη φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις έφηβες, υπό συνθήκες που ερευνώνται.
Οι παθούσες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ μία εξ αυτών παρέμεινε για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Σε βάρος της 15χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, ενώ με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.
Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης.
