Μαρούσι: Πώς βρέθηκε στο κενό η 27χρονη – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Να λύσουν το μυστήριο της υπόθεσης με την πτώση της 27χρονης από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου στην Κηφισιά προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Όλα φαίνεται πως έγιναν το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, με τη γυναίκα να πέφτει στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που μένει με τον 29χρονο σύζυγό της.

Όπως αναφέρουν γείτονες, το ζευγάρι είχε έντονη διαμάχη προτού βρεθεί στο κενό η 27χρονη γυναίκα.

Προσπάθησε να κατέβει στο κάτω μπαλκόνι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα προσπάθησε να κατέβει στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου. «Άκουσα βήματα, πρέπει να έτρεχαν από το πάνω διαμέρισμα και μετά άκουσα φωνές. Λίγα δευτερόλεπτα μετά η κοπέλα που μένει από πάνω είχε πέσει στο μπαλκόνι μου» φέρεται να είπε μια γειτόνισσα στους αστυνομικούς.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η 27χρονη κατάφερε να βρεθεί από το μπαλκόνι στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, από όπου –έπειτα από σύντομη συζήτηση που είχε με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος- επέστρεψε στο σπίτι της.

Όμως φαίνεται πως υπήρξε νέος τσακωμός με τον 29χρονο σύζυγό της και η 27χρονη επιχείρησε να βρεθεί πάλι στον 3ο όροφο με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, φέρεται να γλίστρησε και να βρέθηκε στο κενό.

Συνελήφθη ο σύζυγος

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις πρώτες αναφορές των γειτόνων για τσακωμό του ζευγαριού, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 29χρονο σύζυγο, έπειτα από εντολή του εισαγγελέα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως φαίνεται, κρίσιμη για την υπόθεση θα είναι η μαρτυρία της 27χρονης, καθώς οι αστυνομικοί περιμένουν το «οκ» από τους γιατρούς για να ρωτήσουν την τραυματισμένη κοπέλα για το τι συνέβη στην ήσυχη γειτονιά του Αμαρουσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η 27χρονη διακομίστηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον «Ερυθρό Σταυρό».