Μαρούσι: Θρίλερ με διπλή πτώση 27χρονης στο κενό από το διαμέρισμά της
Σε θρίλερ εξελίσσεται η διπλή πτώση γυναίκας στο κενό από τον τέταρφο όροφο, στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα όπου διέμενε στο Μαρούσι.
Μια περίεργη υπόθεση καλείται να διαλευκάνει η αστυνομία σχετικά με την πτώση στο κενό, δύο φορές, γυναίκας 27 ετών, από το διαμέρισμά της σε πολυκατοικία στο Μαρούσι.
Η 27χρονης έπεσε δύο φορές στο κενό από τον τέταρτο όροφο, τη μια στον τρίτο και τη δεύτεση στο ισόγειο
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα, ουκρανικής υπηκοότητας, έπεσε χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 20:00, από τον τέταρτο όροφο, όπου βρίσκεται το διαμέρισμά της, στον τρίτο.
Στη συνέχεια, αφού επέστρεψε έπεσε και πάλι, αλλά αυτήν τη φορά στο ισόγειο.
Επειτα από αυτήν την πτώση μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.
Παρουσία άντρα
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια του συμβάντος βρισκόταν στο διαμέρισμά της και ένας άντρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό εάν επρόκειτο για τον σύζυγό της, με τον οποίο διέμενε εκεί.
Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.
