Χειροπέδες στον σύζυγο της 27χρονης γυναίκας που έπεσε δυο φορές από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Μαρούσι έβαλαν οι αστυνομικοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, το βράδυ της Κυριακής.

Η 27χρονη αρχικά έπεσε από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στον τρίτο.

Έπειτα, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, καταλήγοντας στο ισόγειο.

Στην συνέχεια, μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.

Την ώρα του περιστατικού, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο πτώσεις.