Μαρούσι: Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης που έπεσε δύο φορές στο κενό από το διαμέρισμά της
Η 27χρονη αρχικά έπεσε από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στον τρίτο. Έπειτα, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, καταλήγοντας στο ισόγειο.
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
- Άστατος ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα – Τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως τους 23 βαθμούς
- «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι
Χειροπέδες στον σύζυγο της 27χρονης γυναίκας που έπεσε δυο φορές από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας όπου διαμένει στο Μαρούσι έβαλαν οι αστυνομικοί.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, το βράδυ της Κυριακής.
Τι συνέβη με την 27χρονη που έπεσε 2 φορές από το μπαλκόνι του σπιτιού της
Η 27χρονη αρχικά έπεσε από τον τέταρτο όροφο και κατέληξε στον τρίτο.
Έπειτα, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και έπεσε ξανά, καταλήγοντας στο ισόγειο.
Στην συνέχεια, μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.
Την ώρα του περιστατικού, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο πτώσεις.
- Αταμάν για τη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία: «Για εμάς είναι σαν ένα Final Four…»
- Το τηλεοπτικό μήνυμα του Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Τα σενάρια, οι επαφές και τα κλεισμένα deals που έρχονται στη Euroleague
- Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
- Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή
- Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
- Χάτζι, ο εκλεκτός της Ρουμανίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις