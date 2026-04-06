Ηράκλειο: Αθώα 24χρονη που επιχείρησε να περάσει από το αεροδρόμιο σφαίρες μέσα σε παιδικό καρότσι
Η γυναίκα τελικά κρίθηκε αθώα από τη Δικαιοσύνη όπου και οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή της.
Με το μωρό στο καρότσι αλλά και με 10 σφαίρες πιστολιού στην πλάτη του καροτσιού, επιχείρησε να περάσει τον έλεγχο του αεροδρομίου μια 24χρονη Ηρακλειώτισσα για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
Η γυναίκα τελικά κρίθηκε αθώα από τη Δικαιοσύνη όπου και οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή της.
Τι συνέβη
Η 24χρονη που επρόκειτο να ταξιδέψει το απόγευμα της Παρασκευής για το εξωτερικό τελικώς συνελήφθη όταν το καρότσι πέρασε από x ray και βρέθηκαν οι δέκα σφαίρες πιστολιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr, η 24χρονη επανέλαβε στη διάρκεια της δίκης της, όπως και προανακριτικά, ότι είχε άγνοια για το τι υπήρχε στο καρότσι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα συνεχιστεί.
Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη φοιτήτρια από το Ηράκλειο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής έφτασε με το παιδί της στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό, προκειμένου να περάσει τις ημέρες του Πάσχα με συγγενείς της.
Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν οι σφαίρες και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια έχασε την πτήση και συνελήφθη.
