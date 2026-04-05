Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Επιχείρησε να περάσει τις σφαίρες μέσα σε παιδικό καρότσι – Συνελήφθη 24χρονη

Με το μωρό στο καρότσι αλλά και με 10 σφαίρες πιστολιού στην πλάτη του καροτσιού, επιχείρησε να περάσει τον έλεγχο του αεροδρομίου μια 24χρονη Ηρακλειώτισσα για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ο πρώτος έλεγχος, χθες το μεσημέρι έγινε κανονικά , αλλά όταν το καρότσι πέρασε από X-ray οι έμπειροι ελεγκτές ασφαλείας (security) του ΚΑΗΚ, είδαν τις σφαίρες και αμέσως ξεκίνησαν τον έλεγχο.

Μάλιστα, ήταν τόσο καλά κρυμμένες, που χρειάστηκε πολλή ώρα για να αφαιρεθούν από το σημείο όπου είχαν «επιμελώς τοποθετηθεί».

Η 24χροννη σπουδάζει στο Ηράκλειο, επρόκειτο όμως να ταξιδέψει μαζί με το παιδί της για να περάσει τις ημέρες του Πάσχα με συγγενείς της.

Η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε άγνοια, ωστόσο θα οδηγηθεί για τα σχετικά στη Δικαιοσύνη.