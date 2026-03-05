Συνελήφθη 52χρονος που έκλεβε αποσκευές επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (4-3-2026), 52χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. περιπολούντες αστυνομικοί κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 52χρονο τη στιγμή που αφαιρούσε βαλίτσα επιβάτη από τον ιμάντα παραλαβής αποσκευών στον χώρο αφίξεων και τον ακινητοποίησαν.

Από το περασμένο καλοκαίρι

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, έχουν εξιχνιαστεί ακόμα -2- περιπτώσεις κλοπών βαλιτσών επιβατών από τον ιμάντα παραλαβής αποσκευών που διέπραξε ο 52χρονος τον Φεβρουάριο του 2026 και τον Ιούλιο του 2025.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.