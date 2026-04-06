Ο Ιάσονας Μανδηλάς, ζήτησε από τον αγαπημένο του, Ηρόδοτο Ιωάννου, να πει το πολυπόθητο «ναι».

Ο γνωστός χορευτής, τραγουδιστής και ηθοποιός δημοσίευσε τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να κάνει πρόταση γάμου στον σύντροφό του.

«Ηe said yes»

Όπως αποκάλυψε ο Ιάσονας Μανδηλάς στην ίδια ανάρτηση, η πρόταση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Πράγα.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το ζευγάρι έκανε βαρκάδα ανέμελο και απολάμβανε τα γαλάζια νερά, ο Ιάσονας Μανδηλάς ζήτησε από τον σύντροφό του να παντρευτούν κι εκείνος εμφανώς συγκινημένος απάντησε «ναι».

View this post on Instagram A post shared by Iasonas Mandilas (@iasonasmandilas)

«Ηe said yes», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ σύμφωνα με τα hashtags που πρόσθεσε στην ανάρτηση, το ζευγάρι βρισκόταν στην Πράγα όταν έγινε η πρόταση γάμου.

«Mου έδιναν δύναμη»

Ο Ιάσονας Μανδήλας χρησιμοποιεί πολλές φορές το δημόσιο λόγο του, για εμψυχώσει και να ενδυναμώσει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, στην οποία και ανήκει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, εξομολογήθηκε: «Είχα μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου. Έβλεπα τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Φώτη Σεργουλόπουλο και μου έδιναν δύναμη. Και είπα ότι αφού έχω κι εγώ το βήμα, όχι το δικό τους γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία και είναι πολύ μεγαλύτερα ονόματα από μένα, αλλά είπα ότι αν αυτοί μπορούν να επηρεάσουν δέκα άτομα, θέλω να βγω κι εγώ και να μπορώ να επηρεάσω έναν άνθρωπο, άμα είναι αυτό εφικτό».

Σε ότι αφορά την καριέρα του στη μουσική είχε δηλώσει: «Είχα ανάγκη να δημιουργώ τις δικές μου εικόνες και όχι μόνο να τραγουδάω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνεργασία μου με την Έλενα Παπαρίζου, όπως επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ τι έκανε για μένα η Έλενα. Δεν ήρθαν όλα εύκολα για μένα στο τραγούδι, αλλά έχω ανάγκη να τραγουδάω και δεν τα παράτησα ποτέ».