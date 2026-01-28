Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Η Ντοβ Κάμερον μιλάει για πρώτη φορά για την πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, Νταμιάνο Ντάβιντ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον frontman των Måneskin στο Instagram στις 3 Ιανουαρίου. Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στη Vogue τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η Κάμερον μοιράστηκε λεπτομέρειες για τον γεγονός.

«Δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν εκείνη την ημέρα»

Αν και οι φωτογραφίες του αρραβώνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν εντυπωσιακές, τραβήχτηκαν από φίλους κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης για την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το περιοδικό.

Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και ήταν μια απλή, ιδιωτική στιγμή μεταξύ του ζευγαριού.

«Την ημέρα της πρότασης, δεν φορούσα καθόλου μακιγιάζ», είπε η μέλλουσα νύφη στο περιοδικό. «Δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν εκείνη την ημέρα. Ήταν πολύ γλυκό από αυτή την άποψη, γιατί συνήθως είμαι πολύ περιποιημένη. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, φορούσα μόνο ένα φαρδύ μπλουζάκι, τα μαλλιά μου ήταν ελαφρώς βρεγμένα και δεν είχα μακιγιάζ».

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Κάμερον και η Ντέιβιντ φωτογραφήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με την πρωταγωνίστρια της ταινίας «Descendants» να φοράει το νέο της δαχτυλίδι.

Ωστόσο, το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια, απόλαυσε ιδιωτικά αυτή τη σημαντική στιγμή, πριν μοιραστεί δημόσια την είδηση.

Τον Ιανουάριο, ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Allessandro Bernini μοιράστηκε φωτογραφίες από τα δαχτυλίδια αρραβώνων του ζευγαριού στο Instagram και αποκάλυψε ότι «δημιουργήθηκαν για να γιορτάσουν την ένωση δύο ψυχών και τον αιώνιο δεσμό της αγάπης».

Για να γίνουν τα δαχτυλίδια ακόμα πιο ξεχωριστά, το καθένα φέρει μια «βαθιά συμβολική επιγραφή» στο εσωτερικό του.

«Δεν θέλω να κάνω κάτι πολύ παραδοσιακό»

Από την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα σχετικά με τον επερχόμενο γάμο τους. Ωστόσο, η Κάμερον δήλωσε στη Vogue ότι προτεραιότητα της είναι να νιώθει ο εαυτός της.

«Ειλικρινά, για την ημέρα του γάμου μου, δεν θέλω να κάνω κάτι πολύ παραδοσιακό», είπε. «Κάθε φορά που με που φοράω ελαφρύ μακιγιάζ, ξέρετε, με χρυσές πινελιές, πολύ ελαφριά σκιά ματιών και λίγη μάσκαρα, δεν νιώθω ο εαυτός μου. Νιώθω σαν να παίζω έναν ρόλο, σαν να λέω ότι μια γυναίκα είναι πιο όμορφη με το λίγο μακιγιάζ, και νιώθω ότι το κάνω για κάποιον άλλο».

*Με πληροφορίες από: People