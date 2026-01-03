magazin
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουρλιάξτε ελεύθερα: Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ παντρεύονται
Fizz 03 Ιανουαρίου 2026 | 21:54

Ουρλιάξτε ελεύθερα: Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ παντρεύονται

Είναι επίσημο - η Ντοβ Κάμερον και ο frontman των Måneskin, Νταμιάνο Ντάβιντ αρραβωνιάστηκαν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Spotlight

Οι μουσικοί Ντοβ Κάμερον και  Νταμιάνο Ντάβιντ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram το Σάββατο 3 Ιανουαρίου – και έκτοτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά.

«Το αγαπημένο μου πράγμα στη ζωή, ευτυχισμένο το νέο έτος», έγραψε η Κάμερον σε μια σειρά φωτογραφιών της ίδιας και του frontman των Måneskin, που ποζάρουν σε ένα πάρτι, ενώ η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Descendants έδειχνε το δαχτυλίδι αρραβώνων της.

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου»

Η ανακοίνωση του ζευγαριού έρχεται μετά τις φήμες για αρραβώνα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν φωτογραφήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με την Ντοβ Κάμερον να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Τον ίδιο μήνα, το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε την επέτειο του, με την Ντοβ Κάμερον να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram.

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου», έγραψε η σταρ στη λεζάντα της. «Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με πιάνουν τα δάκρυα, γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη μαζί σου. Σ’ αγαπώ με έναν τρόπο που δεν μπορούν να εκφράσουν τα λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Buon anniversario amore mio».

Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η πρώην ηθοποιός του Disney Channel εμφανίστηκε σε μία από τις συναυλίες του μουσικού. Το ζευγάρι έκανε επίσημα το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024 στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του μουσικού παραγωγού Κλάιβ Ντέιβις.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το περιοδικό People τον Φεβρουάριο, η Ντοβ Κάμερον εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την σχέση της.

«Εναι περίεργο το γεγονός ότι πρέπει να μιλήσεις δημόσια για [την σχέση σου]», είπε. «Αν κάποιο παιδί που πάει λύκειο, ή κάποιος που είναι δικηγόρος, νοσοκόμος ή εργάζεται σε καφετέρια μπορεί να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του συντρόφου του και να μοιραστεί τα όμορφα κομμάτια της ζωής του, γιατί να είναι διαφορετικό για εμάς;».

Από την πλευρά του, ο Ντείβιντ σε παλαιότερη συνέντευξη του με το περιοδικό People, αναφέρθηκε στην ηρεμία που του προσφέρει η σχέση του με την Κάμερον, υποστηρίζοντας: «Είμαι τόσο ερωτευμένος. Ακούμε ο ένας τη μουσική του άλλου και θα έλεγα ότι είμαστε πολύ τυχεροί γιατί εκείνη αγαπά τη μουσική και εγώ αγαπώ τη μουσική της».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
«Πιστεύω» 03.01.26

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Σύνταξη
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά
«Αισθάνεται ευλογημένη» 02.01.26

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για το 2026, έπειτα από μια δύσκολη χρονιά

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους με τις κόρες της στην Αυστραλία, έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες
Ομορφιά ως παγίδα 02.01.26

«Ήταν λάθος που μεγάλωσα τη Φαίδρα μόνη μου» – Η Βάνα Μπάρμπα για τη μονογονεϊκότητα, το sex, τον Μπερλουσκόνι και τις προδοσίες

Με αφοπλιστικά εξομολογητική διάθεση, η Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε το 2026 ξετυλίγοντας το νήμα της ζωής της στην εκπομπή Στούντιο 4

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο