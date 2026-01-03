Ουρλιάξτε ελεύθερα: Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ παντρεύονται

Οι μουσικοί Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram το Σάββατο 3 Ιανουαρίου – και έκτοτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά.

«Το αγαπημένο μου πράγμα στη ζωή, ευτυχισμένο το νέο έτος», έγραψε η Κάμερον σε μια σειρά φωτογραφιών της ίδιας και του frontman των Måneskin, που ποζάρουν σε ένα πάρτι, ενώ η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Descendants έδειχνε το δαχτυλίδι αρραβώνων της.

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου»

Η ανακοίνωση του ζευγαριού έρχεται μετά τις φήμες για αρραβώνα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν φωτογραφήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με την Ντοβ Κάμερον να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Τον ίδιο μήνα, το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε την επέτειο του, με την Ντοβ Κάμερον να δημοσιεύει μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram.

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου», έγραψε η σταρ στη λεζάντα της. «Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με πιάνουν τα δάκρυα, γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη μαζί σου. Σ’ αγαπώ με έναν τρόπο που δεν μπορούν να εκφράσουν τα λόγια, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Buon anniversario amore mio».

Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η πρώην ηθοποιός του Disney Channel εμφανίστηκε σε μία από τις συναυλίες του μουσικού. Το ζευγάρι έκανε επίσημα το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί τον Φεβρουάριο του 2024 στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του μουσικού παραγωγού Κλάιβ Ντέιβις.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το περιοδικό People τον Φεβρουάριο, η Ντοβ Κάμερον εξήγησε γιατί αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την σχέση της.

«Εναι περίεργο το γεγονός ότι πρέπει να μιλήσεις δημόσια για [την σχέση σου]», είπε. «Αν κάποιο παιδί που πάει λύκειο, ή κάποιος που είναι δικηγόρος, νοσοκόμος ή εργάζεται σε καφετέρια μπορεί να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του συντρόφου του και να μοιραστεί τα όμορφα κομμάτια της ζωής του, γιατί να είναι διαφορετικό για εμάς;».

Από την πλευρά του, ο Ντείβιντ σε παλαιότερη συνέντευξη του με το περιοδικό People, αναφέρθηκε στην ηρεμία που του προσφέρει η σχέση του με την Κάμερον, υποστηρίζοντας: «Είμαι τόσο ερωτευμένος. Ακούμε ο ένας τη μουσική του άλλου και θα έλεγα ότι είμαστε πολύ τυχεροί γιατί εκείνη αγαπά τη μουσική και εγώ αγαπώ τη μουσική της».

*Με πληροφορίες από: People