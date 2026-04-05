Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα
Σύμφωνα με έναν Ρώσο αξιωματούχο εννέα μέλη του πληρώματος, που είναι Ρώσοι πολίτες, εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή
Ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε στην Αζοφική Θάλασσα με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος τοποθετημένος από τη Ρωσία, σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή. Πρόκειται για Ρώσους πολίτες.
A Volgo-Balt cargo ship carrying (stolen Ukrainian) wheat sank in the Sea of Azov, Russian-installed Kherson Oblast governor Vladimir Saldo said. Nine crew reached shore in Kherson region, with one dead and two missing. #Ukraine pic.twitter.com/A03AzoefgQ
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026
Ένας βοηθός του πλοιάρχου είναι νεκρός και δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανέφερε ο Σάλντο, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε από ουκρανικό drone και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις