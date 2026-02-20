Σε θρίλερ εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης των έξι μελών του πληρώματος του πλοίου «Sea Star Tilos», το οποίο βυθίστηκε ενώ βρισκόταν για επισκευή σε ναυπηγείο στην Τουρκία.

Η επιχείρηση διάσωσης των έξι μελών ήταν εξαιρετικά δυσχερής, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με την κακοκαιρία

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα και ήταν γνωστό για τα δρομολόγια Φετίγιε – Ρόδος (Fethiye – Rhodes).

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο ναυπηγείο Altınova της Γιάλοβας. Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Anter Haber, το πλοίο είχε σταματήσει προσωρινά τα δρομολόγιά του το 2025 για λόγους συντήρησης μεταφέρθηκε στη Γιάλοβα για εκτεταμένες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης, ενόψει της φετινής καλοκαιρινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε χρήση γερανοφόρας κλίμακας από τους πυροσβέστες προκειμένου να προσεγγίσουν το κατάστρωμα του πλοίου και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Πλάνα από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών να ανεβάσουν τους ναυτικούς από το μισοβυθισμένο πλοίο, την ώρα που τα κύματα χτυπούσαν ασταμάτητα το σκαρί.

Σύμφωνα με το rodos-rhodes.com, η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Φόβοι για θαλάσσια ρύπανση

Ωστόσο, το «Sea Star Tilos» βυθίστηκε εντός του ναυπηγείου, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, ενώ εκφράζεται ανησυχία για πιθανή ρύπανση από καύσιμα. Ως εκ τούτου, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανέλκυσης και περιβαλλοντικής απορρύπανσης.

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή πλατφόρμα Vessel Tracker, στο πλοίο είχαν καταγραφεί 18 τεχνικές ελλείψεις στον τελευταίο επιθεωρησιακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην αντλία έρματος, στα συστήματα ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας.

Το Baird Maritime επιβεβαιώνει ότι το πλοίο φέρει σημαία Γουινέας-Μπισάου και ότι η διερεύνηση για τα αίτια της βύθισης βρίσκεται σε εξέλιξη.