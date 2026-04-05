Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Music 05 Απριλίου 2026, 17:55

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Έφη Αλεβίζου
«Γιατί λοιπόν το τραγούδι της Κέιτ Σεμπεράνο, «Bedroom Eyes», ηχούσε δυνατά από τα ηχεία ενώ έκανα τα ψώνια μου για σοκολάτες του Πάσχα αυτή την εβδομάδα;» αναρωτιέται η Wendy Hargreaves στο The Conversations και συνεχίζει:

«Τόσο το Πάσχα όσο και τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοσμικά σύμβολα, αργίες και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους -αλλά ενώ η χριστουγεννιάτικη μουσική ανθεί σε εμπορικό επίπεδο, η πασχαλινή μουσική φαίνεται να έχει παγιδευτεί πίσω από το μοναδικό φράχτη που προστατεύει από τα κουνέλια και που πραγματικά λειτούργησε»

Ζώντας στη σκιά του Άγιου Βασίλη

Από τη μία πλευρά, οι συνειρμοί του Πάσχα με τον Χριστιανισμό δεν είναι τόσο εμπορεύσιμοι όσο εκείνοι των Χριστουγέννων.

Η εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων -η οποία εντάθηκε στα πολυκαταστήματα στις αρχές του 20ού αιώνα- ενθάρρυνε σταδιακά την ανοχή των θρησκευτικών τραγουδιών στα δημόσια εμπορικά κέντρα.

Δε μας πειράζει να γιορτάζουμε τη γέννηση ενός μωρού, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις μας. Είναι μια χαρούμενη ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά ο βασανισμός και ο θάνατος ενός ανθρώπου τη Μεγάλη Παρασκευή είναι βαθιά ενοχλητικοί και η θριαμβευτική ανάσταση της Κυριακής του Πάσχα προβληματίζει τους διαφημιστές.

Ένας λαγός με αυγά

Το Πάσχα δεν τα πάει καλύτερα με τις κοσμικές εικόνες. Ένας χαρούμενος, γενειοφόρος Άγιος Βασίλης προσφέρει μια παρηγορητική εικόνα παππού που εκπληρώνει ευχές.

Αυτό είναι αναμφισβήτητα πιο πιθανό να προσελκύσει τους καταναλωτές από ένα λαγό με αυγά, που προκαλεί σύγχυση από ζωολογική άποψη.

Από την πλευρά του καταναλωτή, ο σάκος με τα παιχνίδια του Άγιου Βασίλη υπερισχύει επίσης του καλαθιού του Πασχαλινού Λαγού. Ο σάκος περιέχει κάθε είδους παιχνίδια και χρήσιμα αντικείμενα, ενώ τα σοκολατένια αυγά προσφέρουν μια ζαχαρούχα ευφορία που ακολουθείται από αύξηση βάρους και ακμή στα μάγουλα.

Ωστόσο, τα πασχαλινά δώρα δεν ήταν πάντα σοκολάτα. Ιστορικά, τα δώρα ήταν πολύ πιο ποικίλα. Όπως σημείωσε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Τζέιμς Μπάρνετ το 1949, οι παλιές διαφημίσεις για το Πάσχα παρουσίαζαν αρώματα, ποτά, Βίβλους και, κυρίως, καινούργια ρούχα.

Κλασικά έργα από μεγάλους συνθέτες

Η πασχαλινή μουσική μπορεί να μην περιλαμβάνεται στις λίστες αναπαραγωγής των σούπερ μάρκετ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.

Όσοι αναζητούν μια μουσική εμπειρία υψηλής τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν ορχηστρικές και χορωδιακές παραστάσεις που διοργανώνονται σε αίθουσες συναυλιών σε πόλεις της Αυστραλίας.

Ένα από τα αγαπημένα έργα είναι το «Τα κατά Ιωάννην πάθη» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αυτή η σύνθεση του 1724 αφηγείται την ιστορία της σταύρωσης του Χριστού και προσφέρει στον ακροατή χώρο για πνευματικούς και ζωτικούς αναστοχασμούς.

Ένα άλλο αριστούργημα είναι ο «Μεσσίας» του Γεωργίου Φρειδερίκου Χέντελ, που γράφτηκε το 1742. Ο «Μεσσίας» αφηγείται ολόκληρη την ιστορία του Χριστού, γεγονός που τον καθιστά δημοφιλή τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα.

Ο περίφημος χορός «Αλληλούια» προκαλεί ανατριχίλα στις ζωντανές παραστάσεις. Για πολλούς, αποτελεί μια θεϊκή μουσική εμπειρία.

Ύμνοι εκκλησιαστικών λειτουργιών

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία του ομαδικού τραγουδιού μπορούν να παρακολουθήσουν μία από τις πολλές πασχαλινές λειτουργίες που τελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Οι παραδοσιακές λειτουργίες της Μεγάλης Παρασκευής περιλαμβάνουν πανηγυρικούς ύμνους, με έμφαση στα παθήματα και τον θάνατο του Χριστού. Θα ακούσετε θησαυρούς όπως τον περίφημο ύμνο του Άιζακ Γουότς «When I Survey the Wondrous Cross» και το συγκινητικό αφρικανικό-αμερικανικό πνευματικό τραγούδι «Were You There», που ηχογραφήθηκε από τους The Mills Brothers.

Τραγουδισμένα ομαδικά, αυτά τα αργόσυρτα τραγούδια προσφέρουν όμορφες αρμονίες και μια αίσθηση κοινότητας.

Μπορείτε να βρείτε πιο ενθουσιώδη κομμάτια σε μια παραδοσιακή λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Αυτές συχνά περιλαμβάνουν παλιά αγαπημένα κομμάτια, όπως το «Crown Him with Many Crowns» και το χαρούμενο «Christ the Lord is Risen Today» του Τσαρλς Γουέσλι.

Μια πιο διαχρονική κοσμική επιτυχία για το Πάσχα (αν και ακόμα όχι ευρέως γνωστή) είναι το τραγούδι του Αμερικανού τραγουδοποιού Ίρβιν Μπερλίν από το 1933, «Easter Parade»

Σύγχρονες αποτυχίες

Δυστυχώς, η κοσμική μουσική του Πάσχα δεν αποτελεί ισχυρή πηγή έμπνευσης.

Το τραγούδι του 1977 «The Easter Bunny is Comin’ to Town» των Μαίρη Λος και Τζουλς Μπας είναι σχεδόν άγνωστο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που είχε κατακτήσει τις κορυφές των charts το 1934, το «Santa Claus is Coming to Town».

Μια πιο διαχρονική κοσμική επιτυχία για το Πάσχα (αν και ακόμα όχι ευρέως γνωστή) είναι το τραγούδι του Αμερικανού τραγουδοποιού Ίρβιν Μπερλίν από το 1933, «Easter Parade».

Οι στίχοι περιγράφουν μια βόλτα στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπου επιδεικνύεις τα καλύτερα ρούχα σου. Μια ηχογράφηση του 1948 για την ομώνυμη ταινία ανέτρεψε τα ρόλα των φύλων, με την Τζούντι Γκάρλαντ να θαυμάζει την ομορφιά του Φρεντ Αστέρ με το πασχαλινό καπέλο του.

Ο Νατ Κινγκ Κόουλ με το «Easter Sunday Morning»

Μια εκκεντρική προσθήκη

Το 1950, ο Τζιν Ότρι (ο οποίος ήταν ο πρώτος που ηχογράφησε το «Frosty the Snowman») προσπάθησε να εισχωρήσει στην αγορά της πασχαλινής μουσικής με τη νέα ηχογράφηση του «Here Comes Peter Cottontail» – με κάποια επιτυχία.

Ακολούθησαν την τάση αυτή διάσημοι τραγουδιστές, όπως ο Νατ Κινγκ Κόουλ με το «Easter Sunday Morning» και η Ρόζμαρι Κλούνεϊ με τη δική της εκδοχή του «Eggbert The Easter Egg».

Μια άλλη εκκεντρική προσθήκη που ήρθε σύντομα μετά ήταν το The Bunny Hop του Ρέι Άντονι. Ενώ αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως μια χορευτική μανία της δεκαετίας του 1950, απορροφήθηκε στο πασχαλινό ρεπερτόριο.

«Το Πάσχα έχει όντως soundtrack»

Είναι δύσκολο να βρει κανείς πιο σύγχρονες κοσμικές πασχαλινές επιτυχίες. Ο συνθέτης Κόλιν Μπιουκάναν αξιοποίησε μια ξεχωριστή αυστραλιανή γεύση με το παιδικό του τραγούδι του 2016, Aussie Easter Hat Parade.

Αλλά θα δυσκολευτείτε να το ακούσετε να παίζει στο σούπερ μάρκετ.

«Το Πάσχα έχει όντως soundtrack. Αλλά, όπως και στην κυνήγι των σοκολατένιων αυγών, πρέπει να ψάξεις καλά για να το βρεις» καταλήγει η Wendy Hargreaves στο The Conversations.

*Με στοιχεία από theconversation.com

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Η συγγνώμη 01.04.26

Έντονες αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Wireless Festival, παρά τη δημόσια απολογία του

Νωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε μια απολογία στη Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και να αποκαλύψει ότι υπέστη «μανιακό επεισόδιο».

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

