Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

«Γιατί λοιπόν το τραγούδι της Κέιτ Σεμπεράνο, «Bedroom Eyes», ηχούσε δυνατά από τα ηχεία ενώ έκανα τα ψώνια μου για σοκολάτες του Πάσχα αυτή την εβδομάδα;» αναρωτιέται η Wendy Hargreaves στο The Conversations και συνεχίζει:

«Τόσο το Πάσχα όσο και τα Χριστούγεννα συνοδεύονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοσμικά σύμβολα, αργίες και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους αυτοκινητόδρομους -αλλά ενώ η χριστουγεννιάτικη μουσική ανθεί σε εμπορικό επίπεδο, η πασχαλινή μουσική φαίνεται να έχει παγιδευτεί πίσω από το μοναδικό φράχτη που προστατεύει από τα κουνέλια και που πραγματικά λειτούργησε»

Ζώντας στη σκιά του Άγιου Βασίλη

Από τη μία πλευρά, οι συνειρμοί του Πάσχα με τον Χριστιανισμό δεν είναι τόσο εμπορεύσιμοι όσο εκείνοι των Χριστουγέννων.

Η εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων -η οποία εντάθηκε στα πολυκαταστήματα στις αρχές του 20ού αιώνα- ενθάρρυνε σταδιακά την ανοχή των θρησκευτικών τραγουδιών στα δημόσια εμπορικά κέντρα.

Δε μας πειράζει να γιορτάζουμε τη γέννηση ενός μωρού, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις μας. Είναι μια χαρούμενη ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά ο βασανισμός και ο θάνατος ενός ανθρώπου τη Μεγάλη Παρασκευή είναι βαθιά ενοχλητικοί και η θριαμβευτική ανάσταση της Κυριακής του Πάσχα προβληματίζει τους διαφημιστές.

Ένας λαγός με αυγά

Το Πάσχα δεν τα πάει καλύτερα με τις κοσμικές εικόνες. Ένας χαρούμενος, γενειοφόρος Άγιος Βασίλης προσφέρει μια παρηγορητική εικόνα παππού που εκπληρώνει ευχές.

Αυτό είναι αναμφισβήτητα πιο πιθανό να προσελκύσει τους καταναλωτές από ένα λαγό με αυγά, που προκαλεί σύγχυση από ζωολογική άποψη.

Από την πλευρά του καταναλωτή, ο σάκος με τα παιχνίδια του Άγιου Βασίλη υπερισχύει επίσης του καλαθιού του Πασχαλινού Λαγού. Ο σάκος περιέχει κάθε είδους παιχνίδια και χρήσιμα αντικείμενα, ενώ τα σοκολατένια αυγά προσφέρουν μια ζαχαρούχα ευφορία που ακολουθείται από αύξηση βάρους και ακμή στα μάγουλα.

Ωστόσο, τα πασχαλινά δώρα δεν ήταν πάντα σοκολάτα. Ιστορικά, τα δώρα ήταν πολύ πιο ποικίλα. Όπως σημείωσε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Τζέιμς Μπάρνετ το 1949, οι παλιές διαφημίσεις για το Πάσχα παρουσίαζαν αρώματα, ποτά, Βίβλους και, κυρίως, καινούργια ρούχα.

Κλασικά έργα από μεγάλους συνθέτες

Η πασχαλινή μουσική μπορεί να μην περιλαμβάνεται στις λίστες αναπαραγωγής των σούπερ μάρκετ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.

Όσοι αναζητούν μια μουσική εμπειρία υψηλής τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν ορχηστρικές και χορωδιακές παραστάσεις που διοργανώνονται σε αίθουσες συναυλιών σε πόλεις της Αυστραλίας.

Ένα από τα αγαπημένα έργα είναι το «Τα κατά Ιωάννην πάθη» του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αυτή η σύνθεση του 1724 αφηγείται την ιστορία της σταύρωσης του Χριστού και προσφέρει στον ακροατή χώρο για πνευματικούς και ζωτικούς αναστοχασμούς.

Ένα άλλο αριστούργημα είναι ο «Μεσσίας» του Γεωργίου Φρειδερίκου Χέντελ, που γράφτηκε το 1742. Ο «Μεσσίας» αφηγείται ολόκληρη την ιστορία του Χριστού, γεγονός που τον καθιστά δημοφιλή τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα.

Ο περίφημος χορός «Αλληλούια» προκαλεί ανατριχίλα στις ζωντανές παραστάσεις. Για πολλούς, αποτελεί μια θεϊκή μουσική εμπειρία.

Ύμνοι εκκλησιαστικών λειτουργιών

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία του ομαδικού τραγουδιού μπορούν να παρακολουθήσουν μία από τις πολλές πασχαλινές λειτουργίες που τελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Οι παραδοσιακές λειτουργίες της Μεγάλης Παρασκευής περιλαμβάνουν πανηγυρικούς ύμνους, με έμφαση στα παθήματα και τον θάνατο του Χριστού. Θα ακούσετε θησαυρούς όπως τον περίφημο ύμνο του Άιζακ Γουότς «When I Survey the Wondrous Cross» και το συγκινητικό αφρικανικό-αμερικανικό πνευματικό τραγούδι «Were You There», που ηχογραφήθηκε από τους The Mills Brothers.

Τραγουδισμένα ομαδικά, αυτά τα αργόσυρτα τραγούδια προσφέρουν όμορφες αρμονίες και μια αίσθηση κοινότητας.

Μπορείτε να βρείτε πιο ενθουσιώδη κομμάτια σε μια παραδοσιακή λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Αυτές συχνά περιλαμβάνουν παλιά αγαπημένα κομμάτια, όπως το «Crown Him with Many Crowns» και το χαρούμενο «Christ the Lord is Risen Today» του Τσαρλς Γουέσλι.

Σύγχρονες αποτυχίες

Δυστυχώς, η κοσμική μουσική του Πάσχα δεν αποτελεί ισχυρή πηγή έμπνευσης.

Το τραγούδι του 1977 «The Easter Bunny is Comin’ to Town» των Μαίρη Λος και Τζουλς Μπας είναι σχεδόν άγνωστο, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που είχε κατακτήσει τις κορυφές των charts το 1934, το «Santa Claus is Coming to Town».

Μια πιο διαχρονική κοσμική επιτυχία για το Πάσχα (αν και ακόμα όχι ευρέως γνωστή) είναι το τραγούδι του Αμερικανού τραγουδοποιού Ίρβιν Μπερλίν από το 1933, «Easter Parade».

Οι στίχοι περιγράφουν μια βόλτα στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπου επιδεικνύεις τα καλύτερα ρούχα σου. Μια ηχογράφηση του 1948 για την ομώνυμη ταινία ανέτρεψε τα ρόλα των φύλων, με την Τζούντι Γκάρλαντ να θαυμάζει την ομορφιά του Φρεντ Αστέρ με το πασχαλινό καπέλο του.

Ο Νατ Κινγκ Κόουλ με το «Easter Sunday Morning»

Μια εκκεντρική προσθήκη

Το 1950, ο Τζιν Ότρι (ο οποίος ήταν ο πρώτος που ηχογράφησε το «Frosty the Snowman») προσπάθησε να εισχωρήσει στην αγορά της πασχαλινής μουσικής με τη νέα ηχογράφηση του «Here Comes Peter Cottontail» – με κάποια επιτυχία.

Ακολούθησαν την τάση αυτή διάσημοι τραγουδιστές, όπως ο Νατ Κινγκ Κόουλ με το «Easter Sunday Morning» και η Ρόζμαρι Κλούνεϊ με τη δική της εκδοχή του «Eggbert The Easter Egg».

Μια άλλη εκκεντρική προσθήκη που ήρθε σύντομα μετά ήταν το The Bunny Hop του Ρέι Άντονι. Ενώ αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως μια χορευτική μανία της δεκαετίας του 1950, απορροφήθηκε στο πασχαλινό ρεπερτόριο.

«Το Πάσχα έχει όντως soundtrack»

Είναι δύσκολο να βρει κανείς πιο σύγχρονες κοσμικές πασχαλινές επιτυχίες. Ο συνθέτης Κόλιν Μπιουκάναν αξιοποίησε μια ξεχωριστή αυστραλιανή γεύση με το παιδικό του τραγούδι του 2016, Aussie Easter Hat Parade.

Αλλά θα δυσκολευτείτε να το ακούσετε να παίζει στο σούπερ μάρκετ.

«Το Πάσχα έχει όντως soundtrack. Αλλά, όπως και στην κυνήγι των σοκολατένιων αυγών, πρέπει να ψάξεις καλά για να το βρεις» καταλήγει η Wendy Hargreaves στο The Conversations.

*Με στοιχεία από theconversation.com