Δρομολογείται η δημιουργία γηροκομείου στο Δήμο Θάσου

Πιο κοντά στη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής δομής για την υποστήριξη των ηλικιωμένων βρίσκεται ο Δήμος Θάσου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δημάρχου Θάσου, Ελευθέριου Κυριακίδη, και του διευθύνοντος συμβούλου αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ, Λάζαρου Τσαλταμπασίδη, με αντικείμενο τη σύνταξη φακέλου για τη δημιουργία και κατασκευή γηροκομείου στον Λιμένα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου Θάσου, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης, δήλωσε τα εξής:

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ανέγερση γηροκομείου στη Θάσο αποτελεί το ουσιαστικό βήμα προς την πραγμάτωση του οράματός μας αλλά και της ομόθυμης επιθυμίας της κοινωνίας μας.

Είναι ένας στόχος δύσκολος που θα χρειαστεί τη συνεργασία όλων. Είναι ένας στόχος που δεν θα μας χαριστεί αλλά θα τον κερδίσουμε με δουλειά και ελευθερώνοντας όλες εκείνες τις αστείρευτες δυνάμεις που διαθέτει η ελληνική και δη η κοινωνία της Θάσου.

Και εν τέλει να καταφέρουμε να συσπειρωθούμε γύρω από την εφαρμογή της πολιτικής που επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Στην καθημερινότητά του αλλά και στην ποιότητα της ζωής του σε όλα της τα στάδια.

Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία με πολίτες ενεργούς, ώστε όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αυτό το όραμα οικοδομούμε με σχέδιο, πρόγραμμα και συλλογική δουλειά».