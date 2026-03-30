Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, τον βίο του Αγίου Υπατίου και αναλυτικά το εορτολόγιο της ημέρας.
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
- Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό όνομα, τον Άγιο Υπάτιο τον Ιερομάρτυρα.
Αν και δεν πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένα ονόματα, η ημέρα έχει τη δική της σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, με επίκεντρο τη ζωή και το μαρτύριο ενός σημαντικού επισκόπου της πρώτης χριστιανικής περιόδου.
Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν
Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Υπάτιος
- Ύπατος
- Υπάτης
Η εορτή συνδέεται με τη μνήμη του Αγίου Υπατίου του Ιερομάρτυρα.
Άγιος Υπάτιος ο Ιερομάρτυρας – Βίος
Ο Άγιος Υπάτιος ήταν Επίσκοπος Γαγγρών στη Μικρά Ασία και έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., περίοδο που η Εκκλησία διαμορφωνόταν θεολογικά και οργανωτικά.
Συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), όπου υπερασπίστηκε τη χριστιανική πίστη απέναντι στην αίρεση του Αρείου.
Το έργο και η προσφορά του
Ο Άγιος Υπάτιος ξεχώρισε για τη βαθιά του πίστη, την πνευματική του καθοδήγηση προς τους πιστούς, τη φιλανθρωπία και την ταπεινότητά του.
Η δράση του συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της Εκκλησίας στην περιοχή του.
Το μαρτύριο του Αγίου Υπατίου
Το τέλος του Αγίου ήταν μαρτυρικό. Κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο της Νίκαιας, δέχθηκε επίθεση από αιρετικούς και ειδωλολάτρες.
Σύμφωνα με την παράδοση τον λιθοβόλησαν και τον τραυμάτισαν σοβαρά. Μία γυναίκα τον χτύπησε θανάσιμα με πέτρα. Παρέδωσε την ψυχή του ως μάρτυρας της πίστης.
Η Εκκλησία τον τιμά ως Ιερομάρτυρα, αναγνωρίζοντας τη θυσία του.
Μέσα από τη ζωή και το μαρτύριό του, αναδεικνύονται αξίες όπως η πίστη, η αντοχή και η αφοσίωση.
Παρότι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα, η ημέρα έχει βαθύ πνευματικό νόημα.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 31.03.2026]
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»
- Ακρίβεια: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των οπωροκηπευτικών – Πιο ακριβό από ποτέ το εορταστικό τραπέζι
- Στα σκαριά νέα σειρά για τον παιδοβιαστή Έπσταϊν
- Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι τη μάλωσαν οι γονείς της» – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την εντόπισε
