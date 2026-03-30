Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 00:07

Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, τον βίο του Αγίου Υπατίου και αναλυτικά το εορτολόγιο της ημέρας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό όνομα, τον Άγιο Υπάτιο τον Ιερομάρτυρα.

Αν και δεν πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένα ονόματα, η ημέρα έχει τη δική της σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, με επίκεντρο τη ζωή και το μαρτύριο ενός σημαντικού επισκόπου της πρώτης χριστιανικής περιόδου.

Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

  • Υπάτιος
  • Ύπατος
  • Υπάτης

Η εορτή συνδέεται με τη μνήμη του Αγίου Υπατίου του Ιερομάρτυρα.

Άγιος Υπάτιος ο Ιερομάρτυρας – Βίος

Ο Άγιος Υπάτιος ήταν Επίσκοπος Γαγγρών στη Μικρά Ασία και έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., περίοδο που η Εκκλησία διαμορφωνόταν θεολογικά και οργανωτικά.

Συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), όπου υπερασπίστηκε τη χριστιανική πίστη απέναντι στην αίρεση του Αρείου.

Το έργο και η προσφορά του

Ο Άγιος Υπάτιος ξεχώρισε για τη βαθιά του πίστη, την πνευματική του καθοδήγηση προς τους πιστούς, τη φιλανθρωπία και την ταπεινότητά του.

Η δράση του συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της Εκκλησίας στην περιοχή του.

Το μαρτύριο του Αγίου Υπατίου

Το τέλος του Αγίου ήταν μαρτυρικό. Κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο της Νίκαιας, δέχθηκε επίθεση από αιρετικούς και ειδωλολάτρες.

Σύμφωνα με την παράδοση τον λιθοβόλησαν και τον τραυμάτισαν σοβαρά. Μία γυναίκα τον χτύπησε θανάσιμα με πέτρα. Παρέδωσε την ψυχή του ως μάρτυρας της πίστης.

Η Εκκλησία τον τιμά ως Ιερομάρτυρα, αναγνωρίζοντας τη θυσία του.

Μέσα από τη ζωή και το μαρτύριό του, αναδεικνύονται αξίες όπως η πίστη, η αντοχή και η αφοσίωση.

Παρότι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα, η ημέρα έχει βαθύ πνευματικό νόημα.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

