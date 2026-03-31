Κατερίνα Λάσπα: Ποια ηθοποιό παντρεύεται ο πρώην σύζυγος της

Η Κατερίνα Λάσπα, σε δηλώσεις της μετά τον χωρισμό της είχε πει ότι ο χωρισμός για εκείνην ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Μάλιστα, είχε τονίσει ότι «θρήνησε περισσότερο την έννοια της οικογένειας» παρά άλλες απώλειες στη ζωή της.

Κατερίνα Λάσπα: Η νέα ζωή του συζύγου της

Η παρουσιάστρια μαζί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχουν 2 κόρες. Ο πρώην σύζυγος της, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρήκε τον έρωτα στα μάτια της Ηρώς Πεκτέση.

Είναι η ηθοποιός, η οποία στη σειρά του ALPHA, «Άγιος έρωτας» υποδύεται την Άννα.

Πρόκειται για τη σύζυγο του Νικηφόρου, η οποία είναι ερωτευμένη με την Ελένη, την κόρη του Κυριάκο.

Νεκτάριος Νικολόπουλος – Ηρώ Πεκτέση: Μια νέα σχέση

«Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, ο ψηλός με θεληματικό πιγούνι, σίγουρα τον θυμάστε μέσα από το γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα που έχουν αποκτήσει δυο κοριτσάκια.

Πλέον έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η καρδιά του Νεκτάριου χτυπά για την πανέμορφη ηθοποιό Ηρώ Πεκτέση.

Είναι ένα από τα κορίτσια που έχουν κάνει χαμό στον Άγιο έρωτα, ένα από τα αγαπημένα σήριαλ του σταθμού μας.

Την είδηση επιβεβαίωσαν και οι δυο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει γρήγορα και ζεστά και σύντομα θα φάμε κουφέτα.

Ο ένας έχει δει στα μάτια του άλλου τον ιδανικό σύντροφο για τη δημιουργία οικογένειας.

Οπότε ευχόμαστε σύντομα να ακούσουμε κι άλλα καλά νέα.

Είναι μαζί και πολύ αγαπημένοι», αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.