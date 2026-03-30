Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει ο Γιάννης στο Μιλγουόκι – Γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»
Μπάσκετ 30 Μαρτίου 2026, 10:47

Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει ο Γιάννης στο Μιλγουόκι – Γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μίλησε για το όνειρο του στο ΝΒΑ, τα αδέρφια του, Γιάννη και Θανάση, αλλά και το NBA Europe.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Μία ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία του ΝΒΑ έχει συνδεθεί με την οικογένεια των Αντετοκούνμπο, καθώς οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο έγιναν τα πρώτα αδέρφια που αγωνίστηκαν στην ίδια ομάδα στη Λίγκα με τους Μπακς.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν εξελίχθηκε δύσκολα για την ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία έχει ήδη τεθεί εκτός postseason. Ο Γιάννης παραμένει εκτός δράσης λόγω προβλήματος στο γόνατο, ο Θανάσης δεν έχει ενεργό ρόλο, ενώ ο Άλεξ συνεχίζει την πορεία του στη G-League με τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Η θυγατρική των Μπακς γνώρισε βαριά ήττα με 138-115 από την αντίστοιχη ομάδα των Ράπτορς, παραμένοντας στην τελευταία θέση της Ανατολικής Περιφέρειας της G-League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο κλήθηκε να σχολιάσει – μεταξύ άλλων – και το μέλλον του αδερφού του στο Μιλγουόκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άλεξ Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω καλά, προσπαθώ να διατηρώ μια θετική στάση. Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα όπως κάθε άλλη σεζόν. Νομίζω ότι το κύριο πράγμα για μένα τώρα είναι να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα και να συνεχίσω να προσεγγίζω το παιχνίδι σαν επαγγελματίας. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα φτάσω εκεί που νομίζω ότι πρέπει να είμαι. Πιστεύω ότι με το σωστό προσωπικό και το σωστό σύστημα υποστήριξης στο πλευρό μου, θα είμαι εκεί που θέλω να είμαι», δήλωσε στη συνέχεια.

«Απλώς ο τύπος που κάνει τα μικρά πράγματα, ο τύπος που κάνει τα πάντα, ο τύπος που φέρνει ενέργεια. Αν αυτό σημαίνει να σουτάρει, σημαίνει να σουτάρει. Αν αυτό σημαίνει να αμύνεται, σημαίνει να αμύνεται. Απλώς ο τύπος που ταιριάζει, δουλεύοντας στις μικρές λεπτομέρειες για κάθε ομάδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα χρειάζεται έναν τέτοιο τύπο», τόνισε ο Άλεξ.

Για την πιθανότητα τρία αδέρφια να μοιραστούν το ίδιο γήπεδο στο NBA, είπε: «Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε. Προχωράμε βήμα βήμα. Απλώς προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου έχουν δώσει οι Μιλγουόκι Μπακς και προσπαθώ να τους κάνω καλύτερους με όποιον τρόπο μπορώ».

Για τον Γιάννη: «Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω, ελπίζω. Όλοι τον θέλουμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ στο Μιλγουόκι. Ό,τι κι αν αποφασίσει, εγώ είμαι η οικογένειά του. Αλλά όταν λέω ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του και η σύζυγός του αποφασίζουν, θα είναι ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς».

Για το αν θα ήθελε να επενδύσει σε μια ομάδα στο του NBA Europe μαζί με τα αδέρφια του. «Απολύτως, απολύτως. Αν προκύψει η ευκαιρία, σίγουρα θα την εκμεταλλευτώ. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει NBA Europe και τέτοιου είδους ομάδες που θα αναπτύσσονται ραγδαία, οπότε νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική επένδυση».

«Δεν ξέρω ποια ομάδα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά ξέρω ότι ανάλογα με την ευκαιρία που θα προκύψει, θα την εκμεταλλευτώ. Άρα οι Έλληνες αναρωτιούνται αν θα επιλέξουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό; Θα πρέπει να συνεχίσουν να αναρωτιούνται», έκλεισε λέγοντας.

Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Μίνα Μουστάκα
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Έπσταϊν: Διαμάντια, πλαστά διαβατήρια και σκληροί δίσκοι στο χρηματοκιβώτιο που άδειασε πριν φτάσει το FBI

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
