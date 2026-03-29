«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους» – Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από τον Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση
Σε μια ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από τη νέα ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Σπερς.
Ο Greek Freak προχώρησε σε ανάρτηση δύο φωτογραφίων από την αποθεραπεία του, καθώς είναι εκτός αγώνων από τις 16 Μαρτίου όταν και τραυματίστηκε στο γόνατο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε στην ανάρτήση του στα social media:
«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Greek Freak.
Δείτε την ανάρτηση του Αντετοκούνμπο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί εφιαλτικά για τον 31χρονο σούπερ σταρ, καθώς οι Μπακς έχουν ήδη τεθεί και μαθηματικά πλέον εκτός στόχων μετρώντας 29 νίκες και 44 ήττες, ενώ ο ίδιος έχει αγωνιστεί σε μόλις 36 από τα 75 ματς της ομάδας του λόγω τραυματισμών.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει τεθεί πρόωρα εκτός διεκδίκησης των βραβείων της σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ τις επτά προηγούμενες χρονιές (2019-2025) ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και τις δύο προηγούμενες (2017, 2018) της δεύτερης καλύτερης έχοντας κερδίσει επίσης δύο βραβεία MVP και πολλές ακόμη ατομικές διακρίσεις, πέρα από το πρωτάθλημα του 2021.
