NBA: Και το Ορλάντο στο… κυνήγι του Αντετοκούνμπο (pic)
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, οι Ορλάντο Μάτζικ παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο...
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά και με τις τελευταίες εξελίξεις, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στο Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν και ήδη έχει ξεκινήσει η… παρέλαση ονομάτων για το μέλλον του Έλληνα σούπερσταρ. Και αυτό γιατί μετά τη διαφωνία που προέκυψε με τη διοίκηση των Μπακς, το γυαλί δείχνει πως έχει ραγίσει οριστικά…
Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Ορλάντο Μάτζικ, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται και ως πολύ ενεργό, με την ομάδα της Φλόριντα να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της για να φτιάξει μια τρομερή τριάδα μαζί με τους Βάγκνερ και Μπανκέρο.
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αν ο Αντετοκούνμπο αποφασίσει να συνεχίσει μακριά από τους Μπακς θα μαζευτούν φυσικά και πολλοί περισσότεροι μνηστήρες για να αποκτήσουν τον αστέρα του NBA.
Το σχετικό δημοσίευμα για τον Αντετοκούνμπο και τους Μάτζικ
The Orlando Magic have been “very active” in seeking out Giannis Antetokounmpo’s services, per @kirkgoldsberry
(Via @rBillSimmonsPod) pic.twitter.com/GfQOqn4psW
— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 27, 2026
