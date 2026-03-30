Γιατί ο Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να πάει με trade στους Ορλάντο Μάτζικ

Η συζήτηση για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει «ανοίξει» για τα καλά στο ΝΒΑ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι και με τη… βούλα εκτός playoffs και τον Greek Freak να στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με ανάρτησή του στα social media.

Και την ώρα που ο προπονητής της ομάδας, Ντοκ Ρίβερς, αφήνει… αιχμές για το ρόστερ της ομάδας, στην Αμερική τα σενάρια για το πού θα καταλήξει ο Έλληνας σούπερ σταρ συνεχίζονται. Αυτή τη φορά, ο… μνηστήρας είναι οι Ορλάντο Μάτζικ.

Το πακέτο που θα μπορούσε να στείλει τον Αντετοκούνμπο στο Ορλάντο

Πώς θα μπορούσε όμως ο Αντετοκούνμπο να γίνει κάτοικος Ορλάντο και τι θα έδιναν ως αντάλλαγμα οι Μάτζικ; Σύμφωνα με αναλυτές στις ΗΠΑ, το πιο πιθανό… πακέτο που θα μπορούσε να κάνει το deal εφικτό θα ήταν να πάρουν οι Μπακς τους Πάολο Μπανκέρο και Τζέιλεν Σαγκς, Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ, μαζί με picks πρώτου γύρου για το 2027 και το 2031. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα, λιγότερο πιθανό βέβαια να γίνει δεκτό από τα Ελάφια, που δεν περιλαμβάνει τον Μπανκέρο, αλλά τους Σαγκς, Τζόναθαν Άιζακ, Κάρτερ Τζούνιορ και περισσότερα picks.

Κάπως έτσι, το Ορλάντο δείχνει να έχει την δυνατότητα να «χτυπήσει» τον Αντετοκούνμπο, αλλά ίσως θα πρέπει να θυσιάσει κάποιον εκ των Μπανκέρο και Βάγκνερ. Μένει να φανεί τι θα αποφασίσει ο οργανισμός, αλλά και αυτός των Μιλγουόκι Μπακς. Και φυσικά, ο ίδιος ο Γιάννης…