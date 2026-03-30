Εκτάκτως το κατώφλι της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, η οποία τον έκρινε προφυλακιστέο, πέρασε σήμερα, ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από θανάσιμη μαχαιριά κατά τη διάρκεια επεισοδίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία.

Απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες σε διευκρινιστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας που φαίνεται να στόχευαν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κάθισε λίγη ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας και αποχώρησε από τα δικαστήρια συνοδευόμενος από αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Ήδη για την υπόθεση έχει κριθεί και προσωρινά κρατούμενος ένας νεαρός, ο οποίος ήταν στην παρέα του Κλεομένη, ενώ αναζητείται ακόμη και ένας 21χρονος που ήταν στην ίδια παρέα και ίσως εκεί στρέφονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών.