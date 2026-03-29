Σοκαριστικό βίντεο με τον 16χρονο μαχαιρωμένο στο Αγρίνιο – Οι δραματικές στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το αιματηρό επεισόδιο στο Αγρίνιο με θύμα έναν 16χρονο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι εικόνες σοκάρουν με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να έχουν φτάσει στο σημείο και να βάζουν τον 16χρονο αιμόφυρτο στο φορείο. Το σημείο έχει γεμίσει αίματα από το μαχαίρωμα που δέχθηκε στον γλουτό.

Η επίθεση

Λίγα λεπτά νωρίτερα μια ομάδα 4-5 ατόμων στο κέντρο του Αγρινίου επιτέθηκε στον ανήλικο μπροστά στην αδερφή του.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικές διαφορές που έχει με τους δράστες.

Τρεις συλλήψεις

Μετά από έρευνες οι αστυνομία ταυτοποίησε τρεις από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση ηλικίας 16 και 17 ετών.

Ειδικότερα, οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς.