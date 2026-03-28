Ποιοι είναι οι έξι λόγοι που ο σκύλος μυρίζει το πάτωμα του σπιτιού;
Pet Stories 28 Μαρτίου 2026, 10:02

Ποιοι είναι οι έξι λόγοι που ο σκύλος μυρίζει το πάτωμα του σπιτιού;

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες που ένας σκύλος μυρίζει το πάτωμα του σπιτιού. Μία από αυτές χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο σκύλος ζει έναν οσφρητικό κόσμο: τον κόσμο των μυρωδιών.

«Η όσφρηση είναι η κυρίαρχη αίσθηση του σκύλου. Εκεί που ο άνθρωπος βλέπει απλώς ένα καθαρό ή βρώμικο πάτωμα, ο σκύλος αντιλαμβάνεται ένα πολύπλοκο πεδίο πληροφοριών», επισημαίνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Οι μυρωδιές, εξηγεί, λειτουργούν για εκείνον, όπως οι εικόνες για εμάς. Του δίνουν δεδομένα για το περιβάλλον, τα άτομα και για ό, τι έχει συμβεί.
Στην καθημερινή συμβίωση συχνά η συμπεριφορά που εκδηλώνει να μυρίζει επίμονα το πάτωμα, θεωρείται περίεργη ή ανούσια.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του χώρου.

 Η αίσθηση της όσφρησης του σκύλου είναι πολύ πιο ισχυρή, από του ανθρώπου

Το να μυρίζει ένας σκύλος το πάτωμα δεν είναι πρόβλημα. Είναι τρόπος αντίληψης και αλληλεπίδρασης με τον κόσμο του

Ας ενημερωθούμε, λοιπόν, για τους λόγους που ο σκύλος παρουσιάζει αυτήν την συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, ο σκύλος μυρίζει το δάπεδο του σπιτιού για τις εξής αιτίες:

1. Συλλογή πληροφοριών

Ο σκύλος «διαβάζει» το σπίτι με τη μύτη του. Μπορεί να ανιχνεύσει ποιος πέρασε από ένα σημείο, τι έπεσε κάτω ή ακόμα και να αντιληφθεί αλλαγές, που δεν είναι ορατές στον άνθρωπο.
Για εκείνον, το πάτωμα λειτουργεί σαν αρχείο γεγονότων. Η όσφρηση τον βοηθά να οργανώσει τον κόσμο του και να νιώσει ασφάλεια μέσα σε αυτόν.

2. Ο σκύλος ψάχνει για υπολείμματα τροφής

Ακόμα κι αν ο χώρος φαίνεται καθαρός, μικροσκοπικά ίχνη τροφής, μπορεί να υπάρχουν στο πάτωμα.
Ο σκύλος διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητη όσφρηση και μπορεί να εντοπίσει οσμές που εμείς δεν μπορούμε να τις μυρίσουμε. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι λαιμαργία, αλλά φυσικό ένστικτο επιβίωσης. Η αναζήτηση τροφής είναι βαθιά ριζωμένη στη φύση του.

3. Μυρωδιές από εξωτερικούς παράγοντες

Παπούτσια, ρούχα ή αντικείμενα που έρχονται από έξω, μεταφέρουν νέες οσμές στο σπίτι. Ο σκύλος ενδιαφέρεται να τις εξερευνήσει, καθώς του δίνουν πληροφορίες για το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτός είναι και ένας λόγος που, μπορεί να επιμένει σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς εμφανή αιτία.

4. Άγχος ή ανάγκη εκτόνωσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίμονο μύρισμα του πατώματος, μπορεί να λειτουργεί ως τρόπος διαχείρισης της έντασης. Όπως κάποιοι σκύλοι γλείφουν ή κινούνται νευρικά, άλλοι καταφεύγουν στην όσφρηση. Η επαναλαμβανόμενη αυτή συμπεριφορά δεν πρέπει να αγνοείται ιδιαίτερα αν εμφανίζεται χωρίς σαφές ερέθισμα. Μπορεί να υποδηλώνει ότι ο σκύλος χρειάζεται περισσότερη εκτόνωση ή σταθερότητα.

5. Περιέργεια και εξερεύνηση

Η περιέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς του σκύλου. Οτιδήποτε νέο ή διαφορετικό στο περιβάλλον του, μπορεί να τον οδηγήσει στο να εξερευνήσει μέσω της όσφρησης. Αλλαγές στο καθαριστικό, μετακίνηση επίπλων ή ένα καινούριο αντικείμενο, αρκούν για να τραβήξουν το ενδιαφέρον του.

6. Μάθηση μέσα από εμπειρία

Αν ο σκύλος έχει βρει στο παρελθόν κάτι ενδιαφέρον στο πάτωμα, όπως τροφή ή αντικείμενα, είναι πιθανό να επαναλαμβάνει τη συμπεριφορά.

Η καταληκτική φράση της κυρίας Μοσχολιού είναι: «Το να μυρίζει ένας σκύλος το πάτωμα δεν είναι πρόβλημα. Είναι τρόπος αντίληψης και αλληλεπίδρασης με τον κόσμο του. Όπως και με κάθε συμπεριφορά, η σημασία της εξαρτάται από το πλαίσιο και τη συχνότητα».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

