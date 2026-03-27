Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 19:25

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Για να αποφευχθεί ένας μεγάλος πόλεμος, το διεθνές δίκαιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί, αντί να παραμερίζεται ως θύμα της «ρεάλ πολιτίκ». Ειδικά η Ευρώπη πρέπει να συγκεντρώσει τις ρυθμιστικές, εμπορικές και αμυντικές της ικανότητες, να αγωνιστεί για μια παγκόσμια συμμαχία «αδέσμευτων» δημοκρατικών εθνών και να αντιταχθεί στην αυθαιρεσία των ΗΠΑ.

Όλο και περισσότερο, ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από την άποψη ότι το διεθνές δίκαιο είναι καλό και σωστό εφόσον συνάδει με τα δικά μας συμφέροντα – και μπορεί, ή ακόμη και πρέπει, να αγνοηθεί αν εμποδίζει τις «κακές» δυνάμεις να υποστούν τη δίκαιη τιμωρία τους ή αν οι παραβιάσεις εξυπηρετούν τους δικούς μας στρατηγικούς σκοπούς.

Λόγω της περιφρόνησης για το διεθνές δίκαιο που επιδεικνύουν όχι μόνο ο Πούτιν, ο Χαμενεΐ και ο Σι Τζινπίνγκ, αλλά και – κυρίως – ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αυτό φαίνεται πλέον τόσο αναποτελεσματικό που ορισμένοι σχολιαστές το χαρακτηρίζουν απλώς ως ξεπερασμένο – μια καλή ιδέα, υπονοούν, αλλά ακατάλληλη για την πραγματική ζωή. Στο Der Spiegel, ο αρχισυντάκτης του κορυφαίου γερμανικού περιοδικού ειδήσεων γράφει ότι αποτελεί πρόοδο για τον πολιτισμό το γεγονός ότι οι «κακοί» αρχηγοί κρατών μπορούν πλέον να εξοντωθούν με ελάχιστες παράπλευρες απώλειες. Το μόνο που απομένει είναι να διευκρινιστεί ποιος αποφασίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό.

Η ανάγκη αλλαγής καθεστώτων δεν δικαιολογεί χρήση στρατιωτικής δύναμης

Η πιθανή απελευθέρωση του ιρανικού λαού και της περιοχής από ένα τυραννικό καθεστώς, ωστόσο, δεν δικαιολογεί τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Ακόμη και αν, όπως πρέπει να ελπίζουμε, ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα και οδηγήσει σε ένα λιγότερο φρικτό καθεστώς, παραμένει μια πράξη μονομερούς βίας, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσπάθησαν καν να συγκροτήσουν μια διεθνή συμμαχία υποστήριξης.

Είναι προφανές ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την εξάλειψη του τρέχοντος καθεστώτος, την αποδυνάμωση του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης και την απομάκρυνση των αυτοκρατορικών ανταγωνιστών τους, της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτή δεν είναι μια παρέμβαση που βασίζεται στην «ευθύνη προστασίας» με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απελευθέρωση των Ιρανών ανδρών και γυναικών είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα παράπλευρο όφελος. Στη χειρότερη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι η κατάρρευση του κράτους, ο εμφύλιος πόλεμος, η φυγή και η εκδίωξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επίθεση έχει μειώσει περαιτέρω το όριο για την επιλογή του πολέμου ως λύσης.

Οι γρήγορες νίκες ενθαρρύνουν την αλαζονεία ότι ο κόσμος μπορεί να αναδιαμορφωθεί με στρατιωτική δύναμη σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Εξέχοντες και λιγότερο εξέχοντες αρχιστράτηγοι, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Τζένγκις Χαν και τον Ναπολέοντα, υπέκυψαν σε αυτή την ψευδαίσθηση. Ο «πολύ σταθερός ιδιοφυής», όπως αυτοαποκαλείται ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο πνευματικός του αδελφός στο Τελ Αβίβ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι θύματα – και θύτες – του ίδιου πειρασμού.

Η Γάζα μετατράπηκε σε ερείπια, η Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε μέχρι να καταστραφεί, ο συριακός στρατός αποδεκατίστηκε, ο Άσαντ βρίσκεται στη Μόσχα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι σε ερείπια, ο Μαδούρο απήχθη, η Κούβα έμεινε χωρίς πετρέλαιο, ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, απόλυτη αεροπορική υπεροχή πάνω από το Ιράν και τον Λίβανο: ο Τραμπ και ο Νετανιάχου φαίνεται να πετυχαίνουν τα πάντα. Τίποτα και κανείς δεν φαίνεται ικανός να αντισταθεί στη στρατιωτική τους δύναμη. Σε αντίθεση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου ο στρατός έχει κολλήσει σε πόλεμο χαρακωμάτων εδώ και τέσσερα χρόνια, αυτοί σημειώνουν τη μία «νίκη» μετά την άλλη.

Το «φάουλ» του Μερτς, που δεν έμαθε από την ιστορία της Γερμανίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοινώνει ότι η Γερμανία στοχεύει να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ήπειρο. Μπορεί κανείς να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, υποστηρίζει, μόνο αν μιλάει ο ίδιος τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος.

Ιστορικά, η στρατιωτική ισχύς δεν έχει αποδώσει καλά για την Γερμανία. Η επανένωση – αυτή η ειρηνική ευτυχής συγκυρία στην ιστορία της χώρας – ήταν δυνατή επειδή η Γερμανία δήλωσε στη Συνθήκη «Δύο συν Τέσσερα» ότι θα αποκηρύξει την πολιτική ισχύος μέσω στρατιωτικών μέσων. Η ρητή αποκήρυξη των πυρηνικών όπλων και ο περιορισμός κατά το ήμισυ των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων λειτούργησαν ως διαβεβαίωση προς τους γείτονες της χώρας ότι μια επανενωμένη, πλήρως κυρίαρχη Γερμανία δεν είχε την πρόθεση να μιλήσει τη γλώσσα της στρατιωτικής δύναμης. Μια ειρηνική στάση ήταν η μόνη, και εξαιρετικά επιτυχημένη, στρατηγική επιρροής και εξουσίας που απέμεινε στην Γερμανία μετά το Στάλινγκραντ και το Άουσβιτς.

Όποιος πιστεύει ότι η «Zeitenwende», η ριζική στροφή στη γερμανική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των αμυντικών δαπανών, απαιτεί από την Γερμανία και την Ευρώπη να εξασφαλίσουν το μέλλον τους κυρίως μέσω της στρατιωτικής ισχύος, θα πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι αυτό συνεπάγεται, στην πραγματικότητα, την καταγγελία της Συνθήκης «Δύο συν Τέσσερα». Για να διαθέσει κανείς τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη απαιτούνται περισσότεροι από 370.000 στρατιώτες, ενώ η πραγματική στρατιωτική αυτονομία δεν είναι εφικτή χωρίς πυρηνικά όπλα.

Ενίσχυση της άμυνας, όχι της πολεμικής ικανότητας

Λαμβάνοντας υπόψη την προθυμία του Πούτιν να χρησιμοποιήσει βία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όπως και του Τραμπ, αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, όχι της γερμανικής πολεμικής ικανότητας. Αυτές οι δυνατότητες πρέπει, ωστόσο, να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν παράλληλα με προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπάλων και, πάνω απ’ όλα, με την αξιοποίηση μη στρατιωτικών πηγών δύναμης, επιρροής και κατανόησης.

Η εναλλακτική λύση στη συνύπαρξη κυρίαρχων κρατών που περιορίζονται από το διεθνές δίκαιο είναι ένας αγώνας εξοπλισμών που, αργά ή γρήγορα, θα καταλήξει σε πόλεμο. Μόνο οι αισιόδοξοι μπορούν να πιστέψουν, δεδομένης της πολιτικής «όλα ή τίποτα» των ασταθών ηγετών των πυρηνικών δυνάμεων, ότι ένας τέτοιος νέος αγώνας εξοπλισμών θα καταλήξει και πάλι στην ειρηνική κατάρρευση ενός από τους αντιπάλους.

Οι στρατιωτικές επιθέσεις κανονικοποιούνται, δικαιολογούνται ή, τουλάχιστον, γίνονται αποδεκτές ως το μικρότερο κακό, επειδή τα μέτρα που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο δεν κατάφεραν να σταματήσουν ούτε την τρομοκρατία ούτε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από βίαιους δικτάτορες.

Στην πράξη, τα κράτη δεν συμμορφώνονται πάντα με το διεθνές δίκαιο

Παρόλο που οι παρεμβάσεις του Τραμπ και του Νετανιάχου δεν έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κριτική για την έλλειψη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά τώρα εκδηλώνεται με όλη του τη δύναμη, δεν μπορεί απλώς να αγνοηθεί. Το συμπέρασμα ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από την εθνική εξουσία δεν αποτελεί, ωστόσο, ρεαλισμό, αλλά μοιρολατρία. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας απλώς και μόνο επειδή οι κλοπές συμβαίνουν ούτως ή άλλως, τονίζει χαρακτηριστικά ο Frank Hoffer, μη εκτελεστικός διευθυντής της Global Labor University Online Academy, με ανάλυσή του στο Social Europe.

Στην πράξη, τα κράτη δεν συμμορφώνονται πάντα με το διεθνές δίκαιο. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν αναγνωρίζουν ούτε το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) ούτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ βρίσκονται πρακτικά υπεράνω του διεθνούς δικαίου, καθώς μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση που εξουσιοδοτεί παρέμβαση χρησιμοποιώντας το βέτο τους. Η έλλειψη βούλησης και εξουσίας για την πρόληψη ή την τιμωρία παραβιάσεων καθιστά το διεθνές δίκαιο ανίσχυρο και τελικά το κάνει να φαίνεται περιττό – μια καθαρά δηλωτική, ευκαιριακή άσκηση.

Όσοι, παρ’ όλα αυτά, υπερασπίζονται τις αρχές του διεθνούς δικαίου μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, κατηγορούνται ότι είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, φανατικοί των αρχών, αφελείς καλοθελητές ή απελπισμένοι ιδεαλιστές. Ωστόσο, δεν ήταν καλοθελητές αυτοί που συνέταξαν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 1945, αλλά οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Ιωσήφ Στάλιν, τον αδίστακτο σοβιετικό ηγέτη, τον Χάρι Τρούμαν, υπεύθυνο για τη Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, τον Τσιάνγκ Κάι-σεκ, τον σφαγέα της Σαγκάης, τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, τον Βρετανό ιμπεριαλιστή, ή τον Σαρλ ντε Γκωλ, ιδρυτή της πυρηνικής δύναμης αποτροπής «force de frappe», για πολλά πράγματα, αλλά όχι για το ότι ήταν καλοθελητές ή αφελείς.

Η Ευρώπη παραμένει η πιο προηγμένη μορφή ειρηνικής συνύπαρξης ίσων κρατών

Το διεθνές δίκαιο ενσωματώνει τόσο ένα μακροπρόθεσμο ανώτατο όριο όσο και ένα ελάχιστο όριο ρεαλιστικής πολιτικής: τον φιλόδοξο στόχο της διαρκούς ειρήνης μεταξύ των εθνών και τον ελάχιστο στόχο της αποτροπής ενός νέου παγκόσμιου πολέμου.

Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, το πρωταρχικό συμφέρον και στόχος των νικητριών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο που θα προέκυπτε από αντιπαλότητες μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Χωρίς αυτό το ενδιαφέρον και χωρίς τη φρίκη της ανθρωπότητας από την καταστροφή δύο παγκοσμίων πολέμων, δεν θα υπήρχε ο Χάρτης του ΟΗΕ. Σκοπός του ήταν να διασφαλίσει ότι όποιος ξεκινά έναν πόλεμο αυτοκρατορικής κατάκτησης έχει από την αρχή λάθος, όποια προπαγάνδα κι αν χρησιμοποιείται για να το δικαιολογήσει.

Εκείνοι που εγκαταλείπουν την προσπάθεια να επιδιώξουν κοινούς κανόνες και αντ’ αυτού πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να ξαναμάθουν τη γλώσσα της εξουσίας, στρέφονται προς τη μεγάλη βαρβαρότητα. Το να μιλάμε και να το γράφουμε αυτό ως μια αναπόφευκτη πραγματικότητα της «ρεάλ πολιτίκ» είναι αξιολύπητο και, από ευρωπαϊκή προοπτική, στερείται μέλλοντος.

Η συμμαχία των μεσαίων δυνάμεων που επικαλέστηκε ο Καναδός πρωθυπουργός πρέπει τώρα να υποστηριχθεί με δράση. Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει την ικανότητά της να ενεργεί μεταφέροντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ως βάση για ειρηνική συνύπαρξη.

Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες της, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η πιο προηγμένη μορφή μιας νομικά δομημένης, ειρηνικής συνύπαρξης ίσων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη εναλλακτική απέναντι στον νεο-ιμπεριαλισμό. Η Ευρώπη πρέπει να συγκεντρώσει τις ρυθμιστικές, εμπορικές και αμυντικές της ικανότητες, να αγωνιστεί για μια παγκόσμια συμμαχία «αδέσμευτων» δημοκρατικών εθνών, να αντιταχθεί στην αυθαιρεσία των ΗΠΑ και να προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν σε αυταρχικές ή ημιεξουσιαστικές κοινωνίες ένα ελκυστικό εναλλακτικό μοντέλο.

Να στηρίξουμε τον αγώνα των Αμερικανών κατά του Τραμπ

Όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να το υπερασπιστεί αξιόπιστα. Η αξιοπιστία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διεθνή τάξη. Επομένως, μια συμμαχία δημοκρατικών μεσαίων δυνάμεων μπορεί να αποκτήσει εξουσία και βάρος μόνο εάν αρνηθεί να συμμετάσχει, άμεσα ή έμμεσα, σε πολέμους που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες για το αν η παγκόσμια τάξη κινείται προς τον πόλεμο και τη βία – ή αν υπάρχει ακόμα ελπίδα για κίνηση προς την κατεύθυνση του πολιτισμού – λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μοίρα του κόσμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική πάλη εξουσίας στις ΗΠΑ. Παρά τον Τραμπ και τους περιφρονημένους για τη δημοκρατία δισεκατομμυριούχους γύρω του, οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ένα αυταρχικό καθεστώς.

Οι διεθνείς νίκες ενισχύουν τον Τραμπ εντός έδρας, ενώ οι ήττες τον αποδυναμώνουν. Για το λόγο αυτό, ο κατευνασμός που επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στις ΗΠΑ είναι θεμελιωδώς εσφαλμένος. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν λάθος για τον Γερμανό καγκελάριο, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, να απαντήσει στην επίθεση του Τραμπ κατά του Πέδρο Σάντσεθ, όχι υπερασπιζόμενος τον Ευρωπαίο εταίρο του, αλλά υπερθεματίζοντας και τονίζοντας ότι και η Ισπανία θα πρέπει να δαπανήσει το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της στην άμυνα.

Αντίθετα, ο στόχος πρέπει να είναι να προσφέρουμε σε όλους όσοι μάχονται εναντίον του Τραμπ στις ΗΠΑ βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αυτό που συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πολύ σημαντικό για να παραμείνουμε δίπλα και απλώς να παρακολουθούμε.

Το αποτελεσματικό διεθνές δίκαιο είναι η πολιτισμική εναλλακτική στον επανεξοπλισμό και τον πόλεμο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την επιβολή του, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή εναντίον τους. Γι’ αυτό, η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει τους Αμερικανούς μόνους στον αγώνα τους ενάντια στον Τραμπ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ για την Γάζα

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά του Ιράν που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Πόσοι είναι οι νεκροί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Σε Ιράν και Λίβανο το μεγαλύτερο τίμημα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών,. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Ο κλοιός στενεύει 27.03.26

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 27.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)

Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Σύνταξη
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα 27.03.26

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα 27.03.26

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη 27.03.26

«Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» - Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Ελλάδα 27.03.26

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

