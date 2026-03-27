Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Για να αποφευχθεί ένας μεγάλος πόλεμος, το διεθνές δίκαιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί, αντί να παραμερίζεται ως θύμα της «ρεάλ πολιτίκ». Ειδικά η Ευρώπη πρέπει να συγκεντρώσει τις ρυθμιστικές, εμπορικές και αμυντικές της ικανότητες, να αγωνιστεί για μια παγκόσμια συμμαχία «αδέσμευτων» δημοκρατικών εθνών και να αντιταχθεί στην αυθαιρεσία των ΗΠΑ.

Όλο και περισσότερο, ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από την άποψη ότι το διεθνές δίκαιο είναι καλό και σωστό εφόσον συνάδει με τα δικά μας συμφέροντα – και μπορεί, ή ακόμη και πρέπει, να αγνοηθεί αν εμποδίζει τις «κακές» δυνάμεις να υποστούν τη δίκαιη τιμωρία τους ή αν οι παραβιάσεις εξυπηρετούν τους δικούς μας στρατηγικούς σκοπούς.

Λόγω της περιφρόνησης για το διεθνές δίκαιο που επιδεικνύουν όχι μόνο ο Πούτιν, ο Χαμενεΐ και ο Σι Τζινπίνγκ, αλλά και – κυρίως – ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αυτό φαίνεται πλέον τόσο αναποτελεσματικό που ορισμένοι σχολιαστές το χαρακτηρίζουν απλώς ως ξεπερασμένο – μια καλή ιδέα, υπονοούν, αλλά ακατάλληλη για την πραγματική ζωή. Στο Der Spiegel, ο αρχισυντάκτης του κορυφαίου γερμανικού περιοδικού ειδήσεων γράφει ότι αποτελεί πρόοδο για τον πολιτισμό το γεγονός ότι οι «κακοί» αρχηγοί κρατών μπορούν πλέον να εξοντωθούν με ελάχιστες παράπλευρες απώλειες. Το μόνο που απομένει είναι να διευκρινιστεί ποιος αποφασίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό.

Η ανάγκη αλλαγής καθεστώτων δεν δικαιολογεί χρήση στρατιωτικής δύναμης

Η πιθανή απελευθέρωση του ιρανικού λαού και της περιοχής από ένα τυραννικό καθεστώς, ωστόσο, δεν δικαιολογεί τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Ακόμη και αν, όπως πρέπει να ελπίζουμε, ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα και οδηγήσει σε ένα λιγότερο φρικτό καθεστώς, παραμένει μια πράξη μονομερούς βίας, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσπάθησαν καν να συγκροτήσουν μια διεθνή συμμαχία υποστήριξης.

Είναι προφανές ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την εξάλειψη του τρέχοντος καθεστώτος, την αποδυνάμωση του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης και την απομάκρυνση των αυτοκρατορικών ανταγωνιστών τους, της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτή δεν είναι μια παρέμβαση που βασίζεται στην «ευθύνη προστασίας» με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η απελευθέρωση των Ιρανών ανδρών και γυναικών είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα παράπλευρο όφελος. Στη χειρότερη περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι η κατάρρευση του κράτους, ο εμφύλιος πόλεμος, η φυγή και η εκδίωξη. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επίθεση έχει μειώσει περαιτέρω το όριο για την επιλογή του πολέμου ως λύσης.

Οι γρήγορες νίκες ενθαρρύνουν την αλαζονεία ότι ο κόσμος μπορεί να αναδιαμορφωθεί με στρατιωτική δύναμη σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Εξέχοντες και λιγότερο εξέχοντες αρχιστράτηγοι, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Τζένγκις Χαν και τον Ναπολέοντα, υπέκυψαν σε αυτή την ψευδαίσθηση. Ο «πολύ σταθερός ιδιοφυής», όπως αυτοαποκαλείται ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο πνευματικός του αδελφός στο Τελ Αβίβ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι θύματα – και θύτες – του ίδιου πειρασμού.

Η Γάζα μετατράπηκε σε ερείπια, η Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε μέχρι να καταστραφεί, ο συριακός στρατός αποδεκατίστηκε, ο Άσαντ βρίσκεται στη Μόσχα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι σε ερείπια, ο Μαδούρο απήχθη, η Κούβα έμεινε χωρίς πετρέλαιο, ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, απόλυτη αεροπορική υπεροχή πάνω από το Ιράν και τον Λίβανο: ο Τραμπ και ο Νετανιάχου φαίνεται να πετυχαίνουν τα πάντα. Τίποτα και κανείς δεν φαίνεται ικανός να αντισταθεί στη στρατιωτική τους δύναμη. Σε αντίθεση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου ο στρατός έχει κολλήσει σε πόλεμο χαρακωμάτων εδώ και τέσσερα χρόνια, αυτοί σημειώνουν τη μία «νίκη» μετά την άλλη.

Το «φάουλ» του Μερτς, που δεν έμαθε από την ιστορία της Γερμανίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοινώνει ότι η Γερμανία στοχεύει να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ήπειρο. Μπορεί κανείς να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, υποστηρίζει, μόνο αν μιλάει ο ίδιος τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος.

Ιστορικά, η στρατιωτική ισχύς δεν έχει αποδώσει καλά για την Γερμανία. Η επανένωση – αυτή η ειρηνική ευτυχής συγκυρία στην ιστορία της χώρας – ήταν δυνατή επειδή η Γερμανία δήλωσε στη Συνθήκη «Δύο συν Τέσσερα» ότι θα αποκηρύξει την πολιτική ισχύος μέσω στρατιωτικών μέσων. Η ρητή αποκήρυξη των πυρηνικών όπλων και ο περιορισμός κατά το ήμισυ των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων λειτούργησαν ως διαβεβαίωση προς τους γείτονες της χώρας ότι μια επανενωμένη, πλήρως κυρίαρχη Γερμανία δεν είχε την πρόθεση να μιλήσει τη γλώσσα της στρατιωτικής δύναμης. Μια ειρηνική στάση ήταν η μόνη, και εξαιρετικά επιτυχημένη, στρατηγική επιρροής και εξουσίας που απέμεινε στην Γερμανία μετά το Στάλινγκραντ και το Άουσβιτς.

Όποιος πιστεύει ότι η «Zeitenwende», η ριζική στροφή στη γερμανική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των αμυντικών δαπανών, απαιτεί από την Γερμανία και την Ευρώπη να εξασφαλίσουν το μέλλον τους κυρίως μέσω της στρατιωτικής ισχύος, θα πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι αυτό συνεπάγεται, στην πραγματικότητα, την καταγγελία της Συνθήκης «Δύο συν Τέσσερα». Για να διαθέσει κανείς τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη απαιτούνται περισσότεροι από 370.000 στρατιώτες, ενώ η πραγματική στρατιωτική αυτονομία δεν είναι εφικτή χωρίς πυρηνικά όπλα.

Ενίσχυση της άμυνας, όχι της πολεμικής ικανότητας

Λαμβάνοντας υπόψη την προθυμία του Πούτιν να χρησιμοποιήσει βία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όπως και του Τραμπ, αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, όχι της γερμανικής πολεμικής ικανότητας. Αυτές οι δυνατότητες πρέπει, ωστόσο, να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν παράλληλα με προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπάλων και, πάνω απ’ όλα, με την αξιοποίηση μη στρατιωτικών πηγών δύναμης, επιρροής και κατανόησης.

Η εναλλακτική λύση στη συνύπαρξη κυρίαρχων κρατών που περιορίζονται από το διεθνές δίκαιο είναι ένας αγώνας εξοπλισμών που, αργά ή γρήγορα, θα καταλήξει σε πόλεμο. Μόνο οι αισιόδοξοι μπορούν να πιστέψουν, δεδομένης της πολιτικής «όλα ή τίποτα» των ασταθών ηγετών των πυρηνικών δυνάμεων, ότι ένας τέτοιος νέος αγώνας εξοπλισμών θα καταλήξει και πάλι στην ειρηνική κατάρρευση ενός από τους αντιπάλους.

Οι στρατιωτικές επιθέσεις κανονικοποιούνται, δικαιολογούνται ή, τουλάχιστον, γίνονται αποδεκτές ως το μικρότερο κακό, επειδή τα μέτρα που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο δεν κατάφεραν να σταματήσουν ούτε την τρομοκρατία ούτε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από βίαιους δικτάτορες.

Στην πράξη, τα κράτη δεν συμμορφώνονται πάντα με το διεθνές δίκαιο

Παρόλο που οι παρεμβάσεις του Τραμπ και του Νετανιάχου δεν έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κριτική για την έλλειψη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αλλά τώρα εκδηλώνεται με όλη του τη δύναμη, δεν μπορεί απλώς να αγνοηθεί. Το συμπέρασμα ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από την εθνική εξουσία δεν αποτελεί, ωστόσο, ρεαλισμό, αλλά μοιρολατρία. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας απλώς και μόνο επειδή οι κλοπές συμβαίνουν ούτως ή άλλως, τονίζει χαρακτηριστικά ο Frank Hoffer, μη εκτελεστικός διευθυντής της Global Labor University Online Academy, με ανάλυσή του στο Social Europe.

Στην πράξη, τα κράτη δεν συμμορφώνονται πάντα με το διεθνές δίκαιο. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν αναγνωρίζουν ούτε το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) ούτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ βρίσκονται πρακτικά υπεράνω του διεθνούς δικαίου, καθώς μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση που εξουσιοδοτεί παρέμβαση χρησιμοποιώντας το βέτο τους. Η έλλειψη βούλησης και εξουσίας για την πρόληψη ή την τιμωρία παραβιάσεων καθιστά το διεθνές δίκαιο ανίσχυρο και τελικά το κάνει να φαίνεται περιττό – μια καθαρά δηλωτική, ευκαιριακή άσκηση.

Όσοι, παρ’ όλα αυτά, υπερασπίζονται τις αρχές του διεθνούς δικαίου μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, κατηγορούνται ότι είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, φανατικοί των αρχών, αφελείς καλοθελητές ή απελπισμένοι ιδεαλιστές. Ωστόσο, δεν ήταν καλοθελητές αυτοί που συνέταξαν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 1945, αλλά οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Ιωσήφ Στάλιν, τον αδίστακτο σοβιετικό ηγέτη, τον Χάρι Τρούμαν, υπεύθυνο για τη Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, τον Τσιάνγκ Κάι-σεκ, τον σφαγέα της Σαγκάης, τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, τον Βρετανό ιμπεριαλιστή, ή τον Σαρλ ντε Γκωλ, ιδρυτή της πυρηνικής δύναμης αποτροπής «force de frappe», για πολλά πράγματα, αλλά όχι για το ότι ήταν καλοθελητές ή αφελείς.

Η Ευρώπη παραμένει η πιο προηγμένη μορφή ειρηνικής συνύπαρξης ίσων κρατών

Το διεθνές δίκαιο ενσωματώνει τόσο ένα μακροπρόθεσμο ανώτατο όριο όσο και ένα ελάχιστο όριο ρεαλιστικής πολιτικής: τον φιλόδοξο στόχο της διαρκούς ειρήνης μεταξύ των εθνών και τον ελάχιστο στόχο της αποτροπής ενός νέου παγκόσμιου πολέμου.

Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, το πρωταρχικό συμφέρον και στόχος των νικητριών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο που θα προέκυπτε από αντιπαλότητες μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Χωρίς αυτό το ενδιαφέρον και χωρίς τη φρίκη της ανθρωπότητας από την καταστροφή δύο παγκοσμίων πολέμων, δεν θα υπήρχε ο Χάρτης του ΟΗΕ. Σκοπός του ήταν να διασφαλίσει ότι όποιος ξεκινά έναν πόλεμο αυτοκρατορικής κατάκτησης έχει από την αρχή λάθος, όποια προπαγάνδα κι αν χρησιμοποιείται για να το δικαιολογήσει.

Εκείνοι που εγκαταλείπουν την προσπάθεια να επιδιώξουν κοινούς κανόνες και αντ’ αυτού πιστεύουν ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να ξαναμάθουν τη γλώσσα της εξουσίας, στρέφονται προς τη μεγάλη βαρβαρότητα. Το να μιλάμε και να το γράφουμε αυτό ως μια αναπόφευκτη πραγματικότητα της «ρεάλ πολιτίκ» είναι αξιολύπητο και, από ευρωπαϊκή προοπτική, στερείται μέλλοντος.

Η συμμαχία των μεσαίων δυνάμεων που επικαλέστηκε ο Καναδός πρωθυπουργός πρέπει τώρα να υποστηριχθεί με δράση. Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει την ικανότητά της να ενεργεί μεταφέροντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ως βάση για ειρηνική συνύπαρξη.

Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες της, η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι η πιο προηγμένη μορφή μιας νομικά δομημένης, ειρηνικής συνύπαρξης ίσων κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη εναλλακτική απέναντι στον νεο-ιμπεριαλισμό. Η Ευρώπη πρέπει να συγκεντρώσει τις ρυθμιστικές, εμπορικές και αμυντικές της ικανότητες, να αγωνιστεί για μια παγκόσμια συμμαχία «αδέσμευτων» δημοκρατικών εθνών, να αντιταχθεί στην αυθαιρεσία των ΗΠΑ και να προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν σε αυταρχικές ή ημιεξουσιαστικές κοινωνίες ένα ελκυστικό εναλλακτικό μοντέλο.

Να στηρίξουμε τον αγώνα των Αμερικανών κατά του Τραμπ

Όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να το υπερασπιστεί αξιόπιστα. Η αξιοπιστία είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διεθνή τάξη. Επομένως, μια συμμαχία δημοκρατικών μεσαίων δυνάμεων μπορεί να αποκτήσει εξουσία και βάρος μόνο εάν αρνηθεί να συμμετάσχει, άμεσα ή έμμεσα, σε πολέμους που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες για το αν η παγκόσμια τάξη κινείται προς τον πόλεμο και τη βία – ή αν υπάρχει ακόμα ελπίδα για κίνηση προς την κατεύθυνση του πολιτισμού – λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μοίρα του κόσμου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική πάλη εξουσίας στις ΗΠΑ. Παρά τον Τραμπ και τους περιφρονημένους για τη δημοκρατία δισεκατομμυριούχους γύρω του, οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ένα αυταρχικό καθεστώς.

Οι διεθνείς νίκες ενισχύουν τον Τραμπ εντός έδρας, ενώ οι ήττες τον αποδυναμώνουν. Για το λόγο αυτό, ο κατευνασμός που επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στις ΗΠΑ είναι θεμελιωδώς εσφαλμένος. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν λάθος για τον Γερμανό καγκελάριο, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, να απαντήσει στην επίθεση του Τραμπ κατά του Πέδρο Σάντσεθ, όχι υπερασπιζόμενος τον Ευρωπαίο εταίρο του, αλλά υπερθεματίζοντας και τονίζοντας ότι και η Ισπανία θα πρέπει να δαπανήσει το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της στην άμυνα.

Αντίθετα, ο στόχος πρέπει να είναι να προσφέρουμε σε όλους όσοι μάχονται εναντίον του Τραμπ στις ΗΠΑ βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αυτό που συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πολύ σημαντικό για να παραμείνουμε δίπλα και απλώς να παρακολουθούμε.

Το αποτελεσματικό διεθνές δίκαιο είναι η πολιτισμική εναλλακτική στον επανεξοπλισμό και τον πόλεμο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την επιβολή του, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή εναντίον τους. Γι’ αυτό, η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει τους Αμερικανούς μόνους στον αγώνα τους ενάντια στον Τραμπ.