Ολυμπιακός: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Την Τρίτη (31/3) θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των playoffs της Super League, με τους Πειραιώτες να αναμένεται να ανακοινώσουν την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων της αναμέτρησης, την προσεχή Τρίτη (31/3).
Σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους θα εκδοθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τη Δευτέρα (30/3), αφού νωρίτερα θα έχει γνωστοποιηθεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.
Οι ημερομηνίες των playoffs της Super League
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs της Super League
1η αγωνιστική:
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική:
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός
3η αγωνιστική:
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός
4η αγωνιστική:
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική:
Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική:
ΑΕΚ –Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία των playoffs
1. AEK 60 βαθμοί
2. Ολυμπιακός 58 βαθμοί
2. ΠΑΟΚ 57 βαθμοί
4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις