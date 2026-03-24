Super League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off

Εντός έδρας ξεκινάει ο Ολυμπιακός το μίνι πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών, το οποίο θα κρίνει και τον φετινό τίτλο. Όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση των play-off της Super League το μεσημέρι της Τρίτης (24/3), οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής την ΑΕΚ και θα έχουν από το ξεκίνημα, κιόλας, της διαδικασίας την ευκαιρία να προσπεράσουν ξανά την Ένωση και να βρεθούν, με νίκη τους, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την 2η αγωνιστική πια, ακολουθεί ντέρμπι αιωνίων, εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό και έπειτα, δύο σερί ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. Για την 3η αγωνιστική, οι Πειραιώτες θα πάνε στην Τούμπα και την 4η θα υποδεχθούν τη ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στο Φάληρο. Επόμενο ματς ξανά εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό και η διαδικασία κλείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια με το ΑΕΚ – Ολυμπιακός της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-off.

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 24, 2026

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off της Super League:

1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Οι ημερομηνίες των play-off

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).