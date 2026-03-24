Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ
- Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με πτυχία «μαϊμού»
- Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων νότια της Ιεράπετρας
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play offs της Super League, για τις θέσεις 1-4, που θα κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας σεζόν, αλλά και τον πρωταθλητή Ελλάδος της σεζόν 2025-26. Στην πρεμιέρα της έξτρα διαδικασίας του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Η Ένωση θα πάει στο Φάληρο έχοντας το +2 από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες, ενώ ο Δικέφαλος του βορρά που είναι στο -3 από την κορυφή κοντράρεται με το τριφύλλι, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στη Θεσσαλονίκη.
Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη στροφή που θα διεξαχθεί μετά το Πάσχα, θα βρει τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό εντός έδρας στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ οι δύο Δικέφαλοι θα κοντραριστούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο πρώτος γύρος του μίνι πρωταθλήματος θα κλείσει με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την ΑΕΚ.
Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των play offs της Super League
1η αγωνιστική:
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική:
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική:
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική:
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική:
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η ανάρτηση της Super League
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η βαθμολογία που ξεκινούν τα play offs:
ΑΕΚ 60
Ολυμπιακός 58
ΠΑΟΚ 57
Παναθηναϊκός 49
Οι ημερομηνίες των play offs
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
- Super League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off
- Τζον Πουλακίδας: Η νέα πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στους Γουόριορς (vid)
- Ο γιος του Μαραντόνα για τον ΜακΤόμινεϊ: «Είναι ο… Ιησούς»
- Ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε μέτοχος στα Ελληνικά Οινοποιεία
- Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Ντέσερς θα μπει στο χειρουργείο
- Ο Μπαρτζώκας και η απίθανη ατάκα για τον Τζόσεφ
- ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις