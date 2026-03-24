Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play offs της Super League, για τις θέσεις 1-4, που θα κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας σεζόν, αλλά και τον πρωταθλητή Ελλάδος της σεζόν 2025-26. Στην πρεμιέρα της έξτρα διαδικασίας του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Η Ένωση θα πάει στο Φάληρο έχοντας το +2 από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από τους Πειραιώτες, ενώ ο Δικέφαλος του βορρά που είναι στο -3 από την κορυφή κοντράρεται με το τριφύλλι, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στη Θεσσαλονίκη.

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη στροφή που θα διεξαχθεί μετά το Πάσχα, θα βρει τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό εντός έδρας στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ οι δύο Δικέφαλοι θα κοντραριστούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο πρώτος γύρος του μίνι πρωταθλήματος θα κλείσει με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την ΑΕΚ.

Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play offs της Super League

1η αγωνιστική:

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η ανάρτηση της Super League

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Super League Greece (@super_league_gr)

Η βαθμολογία που ξεκινούν τα play offs:

ΑΕΚ 60

Ολυμπιακός 58

ΠΑΟΚ 57

Παναθηναϊκός 49

Οι ημερομηνίες των play offs

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου