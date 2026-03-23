Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play-οff

Ολοκληρώθηκε με την 26η αγωνιστική η κανονική διάρκεια της Super League, με τη μάχη να κορυφώνεται στα play-off του τίτλου.

Η ΑΕΚ μπαίνει ως πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα, αφού μετά τη νίκη της με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά έφτασε τους 60 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός μπαίνει ως δεύτερος μετά το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet στο «Καραϊσκάκη» έχοντας 58.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο χαμένος της τελευταίας αγωνιστικής καθώς ηττήθηκε από τον Βόλο στις καθυστερήσεις με 2-1 και έμεινε τρίτος στους 57.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός έκλεισε με νίκη την κανονική διάρκεια, καθώς πέρασε με 2-1 από την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα τον οποίο έστειλε στην τελευταία θέση, με εκείνον να φτάνει τους 49.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, αποκτούν τρομερό ενδιαφέρον τα κριτήρια ισοβαθμίας, καθώς η διεκδίκηση του τίτλου, των ευρωπαϊκών θέσεων, αλλά και η «μάχη» της παραμονής αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες στο photo finish της σεζόν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Super League είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

2. Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

3. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.