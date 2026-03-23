Είναι και αυτά μέσα στη ζωή του ποδοσφαίρου: μπορεί να έχεις τη μπάλα στα πόδια πρακτικά για 90 λεπτά, μπορεί να έχεις στη σύνθεσή σου δύο σέντερ φορ, Ελ Κααμπί και Ταρέμι, που έχουν, αντίστοιχα, 17 και 10 γκολ στο πρωτάθλημα, μπορεί να δημιουργείς ρεκόρ φάσεων, αλλά να μην παίρνεις το «τρίποντο». Ο Ολυμπιακός έμεινε κάπως έτσι στο 0-0 με την ΑΕΛ Novibet το απόγευμα της Κυριακής και έκλεισε την κανονική διάρκεια της Super League στο -2 από την ΑΕΚ, πριν την έναρξη των πλέι-οφ του πρωταθλήματος που αναμένονται συγκλονιστικά.

Το τέλειο ματς του Βενετικίδη

Για να μείνει αυτό το «μηδέν εις το πηλίκο» για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ωστόσο, χρειάστηκε να γίνουν… πράγματα και θαύματα στο ματς με τους «βυσσινί»! Αρχικά, ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να μην ξεκινήσει τον κορυφαίο κανονιέρη του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώθηκε για αυτό. Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ άλλαζε τερματοφύλακα τελευταία στιγμή, λίγα λεπτά πριν τη σέντρα, με τον Θοδωρή Βενετικίδη να μπαίνει στο ματς αντί του Νίκου Μελίσσα και να εξελίσσεται στον MVP του αγώνα. Ο γκολκίπερ των Θεσσαλών πραγματοποίησε -μεταξύ άλλων- 8 επεμβάσεις με το sofascore να τον βαθμολογεί με το άκρως εντυπωσιακό 9.6!

Το παράδοξο «μηδέν» αντί για… σχεδόν τρία

Όσον αφορά στα επί μέρους νούμερα του αγώνα και εκεί ο Ολυμπιακός έχει αρκετά… κατορθώματα. Μέχρι αυτό το παιχνίδι οι Πειραιώτες είχαν προηγούμενο ρεκόρ τελικών προσπαθειών μέσα στις σεζόν, τις 32 στη νίκη 3-0 επί του ΟΦΗ, για την 13η αγωνιστική στις 6 Δεκεμβρίου. Φτάνοντας τις 35 κόντρα στην ΑΕΛ, βελτίωσαν κατά τρεις την καλύτερη επίδοση της χρονιάς.

Μάλιστα, οι υπηρεσίες στατιστικής έδιναν στους «ερυθρόλευκους» και σε αυτό το ματς κόντρα στους «βυσσινί» 2,58 expected goals, δηλαδή όσα περίπου τους αναλογούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες βάσει της εικόνας και τις εξέλιξης του αγώνα. Κάτι που πέτυχαν στο… φυσιολογικό ματς με τον ΟΦΗ, αλλά όχι και σε αυτό, με το παράδοξο «μηδέν» να μένει ως το τέλος.

Ο Ολυμπιακός έκανε… διπλό ρεκόρ στις τελικές στο ίδιο ματς

Και το πόσο παράδοξο είναι το ότι ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται και από ένα άλλο τρομερό στατιστικό. Στα προηγούμενα 41 ματς μέσα στη σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μέσο όρο 16,3 τελικές ανά αγώνα και αυτό το νούμερο το ξεπέρασαν… δύο φορές κατά τη διάρκεια του 90λεπτου με την ΑΕΛ: στο πρώτο ημίχρονο είχαν ήδη 18 και στο δεύτερο άλλες 17!

Από αυτές τις τελικές, οι στατιστικές υπηρεσίες δίνουν 6 κλασικές ευκαιρίες για γκολ, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι μέσα στο 90λεπτο ο Ολυμπιακός κατέγραψε 61 επαφές με τη μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και 516 πάσες, ενώ η δε ΑΕΛ είχε στο ανασταλτικό κομμάτι 60 διωξίματα, 65 ανακτήσεις της μπάλας, 13 κλεψίματα και 27 επιτυχημένα τάκλιν…