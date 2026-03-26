Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
Ο 35χρονος μετά το επεισόδιο τράπηκε σε φυγή - Εντοπίστηκε αργά το απόγευμα και συνελήφθη
Εντοπίστηκε μετά από έρευνες και συνελήφθη ο 35χρονος που το πρωί της Πέμπτης (26/3) επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή Ελληνορώσων.
Εισαγγελική παραγγελία
Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που μένει ο 35χρονος προκειμένου να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο.
Όταν τους αντιλήφθηκε ο 35χρονος άρπαξε ένα τσεκούρι και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας από τους αστυνομικούς να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Ο 35χρονος μετά το επεισόδιο τράπηκε σε φυγή και μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε το απόγευμα και συνελήφθη.
- Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
