Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές στην περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/ΔΔΕΕΑ/ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, στις περιοχές του Κολωνού και του Αγίου Παντελεήμονα, τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 22, 20 και 19 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα καθώς και για ληστεία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο.

Όπως τονίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Αύγουστο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Υπογραμμίζεται ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζαν τις πόρτες οικιών αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εισέρχονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη προσοχής του προσωπικού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διέφευγαν.

«Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι το Νοέμβριο του 2025 διέπραξαν ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στην περιοχή του Κερατσινίου όπου με τη χρήση σωματικής βίας, της άρπαξαν χρυσή αλυσίδα από το λαιμό», επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

Διαρρηκτικά εργαλεία,

Τρία κινητά τηλέφωνα.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.