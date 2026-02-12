Θεσσαλονίκη: 40χρονος έκανε δέκα διαρρήξεις καταστημάτων σε ένα βράδυ – Βίντεο ντοκουμέντο

Τουλάχιστον δέκα διαρρήξεις καταστημάτων φέρεται να διέπραξε μέσα σε λίγες ώρες ένας 40χρεονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η Αστυνομία τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω, χθες τα ξημερώματα, την ώρα που έβγαινε από ζαχαροπλαστείο στη Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει, αφαιρώντας από το εσωτερικό του 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα του Live News, ο άνδρας φοράει σκούφο, γυαλιά και ένα τσαντάκι χιαστί. Κρατά στα χέρια του ένα κόκκινο εργαλείο, κι όταν η πόρτα καταρρέει μπροστά του κάνει ένα πρώτο βήμα για να μπει και μάλιστα γλιστρά πάνω στα θρυμματισμένα γυαλιά.

Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα στο κατάστημα αρπάζει ό,τι βρίσκει στο ταμείο και στη συνέχεια, μετά από ακριβώς 39 δευτερόλεπτα, φεύγει σαν κύριος. Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που ο 40χρονος βάζει στόχο το συγκεκριμένο κατάστημα. Όπως λέει ο ιδιοκτήτης στο Live News ο συγκεκριμένος άνδρας τον είχε επισκεφθεί ξανά λίγες ημέρες πριν.

«Μπήκε Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα και Δευτέρα προς Τρίτη ξαναμπήκε στο κατάστημα. Σπάζοντας την τζαμαρία ήταν με την πλάτη προς την πόρτα και μάλλον με ένα μπουζί έσπασε την τζαμαρία. Μπήκε μέσα δεν πήρε την πρώτη φορά, δεν βρήκε το συρτάρι για να πάρει χρήματα, την δεύτερη φορά μπήκε πάλι με τον ίδιο τρόπο, βρήκε το συρτάρι του έπεσαν τα λεφτά κάτω, βρήκε το ένα το κινητό που είχαμε εκεί στον πάγκο και πήρε αυτό», λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Αυτό ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό του χτύπημα. Όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, ο 40χρονος έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ, δέκα διαρρήξεις σε ένα βράδυ. Πριν από το ζαχαροπλαστείο και σε καφετέρια.

Ο 40χρονος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στη Θεσσαλονίκη. Γρήγορος κι όπως φαίνεται πολύ έμπειρος, βρήκε τρόπο να τρυπώσει και σε αυτό το κατάστημα με είδη σπιτιού.

«Ήρθαμε, οι γείτονες μας είπαν ότι κατά τις πέντε άκουσαν γυαλιά να σπάνε, ήταν μεγάλη μας βιτρίνα σπασμένη, η ταμειακή μας μηχανή ανοιχτή και τα χρήματα έλειπαν από μέσα. Είναι τραγικό, είναι η περιουσία σου και νομίζω που δεν έχει κανένας δικαίωμα να αγγίζει την δική σου περιουσία. Όλη τη γειτονιά την έκανε καινούργια. Ήταν το σοκ μεγάλο, ακόμη δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Τέλος στη δράση του 40χρονου έβαλαν αστυνομικοί και μάλιστα λίγα λεπτά αφού είχε διαρρήξει ακόμη ένα κατάστημα στην περιοχή του Χαριλάου.

«Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι όμως όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς έγινε», είπε ο 40χρονος.

Σε έφοδο στο σπίτι του 40χρονου οι αστυνομικοί εντόπισαν διαρρηκτικά εργαλεία, ρουχισμό και χρήματα. Οδηγήθηκε στο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.