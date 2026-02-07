Βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντα από την κινηματογραφική διάρρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο, παρουσιάζει το in.

«Ήταν ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα με μασίφ ατσάλι, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν» λέει ο ιδιοκτήτης

Ήταν 3:15 τα ξημερώματα και στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως, καταγράφεται ένα αγροτικό όχημα να πλησιάζει το κοσμηματοπωλείο που έχουν βάλει «στόχο» οι διαρρήκτες.

Οι δράστες, που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορούν κουκούλες, απομακρύνουν ένα κάγκελο που βρίσκεται μπροστά από την πρόσοψη του καταστήματος. Τότε ο δράστης που καθόταν στο τιμόνι πατάει το γκάζι και πέφτει στην τζαμαρία έξι φορές, προσπαθώντας να την σπάσει.

<br />

Αίγιο: «Είχαν τρομερό θράσος» λέει ο ιδιοκτήτης

«Δεν ξέρω αν το είδατε, έξι φορές, έξι φορές, μπρος πίσω. Είχαν τρομερό θράσος. Το ρολό του καταστήματος ήταν το πιο λάιτ που είχα, είχα κάνει ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, με μασίφ ατσάλι, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν», λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου.

Και προσθέτει: «Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι».

<br />

Οι δράστες χρειάστηκαν έξι λεπτά για να σπάσουν ρολό και τζαμαρία και να αδειάσουν τα κοσμήματα από τα ράφια.

Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν με ένα δεύτερο μαύρο όχημα που τους περίμενε στο σημείο, ενώ το αγροτικό που χρησιμοποίησαν, όπως διαπιστώθηκε ήταν κλεμμένο.