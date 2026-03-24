Η μάχη για τη παραμονή στη Super League: Το πρόγραμμα των play out

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League και έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται στις θέσεις 9-14 και θα παλέψουν για την παραμονή.

Αξίζει να τονισtεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου και οι τελευταίοι στις 21 Απριλίου.

Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).

Το πρόγραμμα των playouts

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play out:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

Ατρόμητος – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTΟR

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR

Κηφισιά – Παναιτωλικός

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός – Κηφισιά

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Κηφισιά – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR