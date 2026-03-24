Η μάχη για τη παραμονή στη Super League: Το πρόγραμμα των play out
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ομάδων που θα παλέψουν για την παραμονή στη Super League.
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League και έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται στις θέσεις 9-14 και θα παλέψουν για την παραμονή.
Αξίζει να τονισtεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου και οι τελευταίοι στις 21 Απριλίου.
Να σημειωθεί πως, οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).
Το πρόγραμμα των playouts
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play out:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTΟR
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
Κηφισιά – Παναιτωλικός
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός – Κηφισιά
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
Κηφισιά – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
