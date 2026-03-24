Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League, μέσα από την οποία προέκυψε το πρόγραμμα των ομάδων για τα play off των θέσεων 5-8.
Αξίζει να τονισθεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, με τον Άρη να έχει μία απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα του Λεβαδειακού. Οι τελευταίοι αγώνες θα διεξαχθούν διήμερο 16-17 Μαΐου.
Να σημειωθεί πως οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).
Το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play off 5-8:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Βόλος – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
Άρης – Βόλος
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
Λεβαδειακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
Άρης – ΟΦΗ
Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Βόλος – Άρης
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Άρης – Λεβαδειακός
ΟΦΗ – Βόλος
- Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
