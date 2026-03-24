Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ποδόσφαιρο 24 Μαρτίου 2026, 13:47

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League, μέσα από την οποία προέκυψε το πρόγραμμα των ομάδων για τα play off των θέσεων 5-8.

Αξίζει να τονισθεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, με τον Άρη να έχει μία απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα του Λεβαδειακού. Οι τελευταίοι αγώνες θα διεξαχθούν διήμερο 16-17 Μαΐου.

Να σημειωθεί πως οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).

Το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play off 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Άρης – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Βόλος

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Μπάσκετ 23.03.26

Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Επέστρεψε η Εθνική 23.03.26

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

