Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Super League, μέσα από την οποία προέκυψε το πρόγραμμα των ομάδων για τα play off των θέσεων 5-8.

Αξίζει να τονισθεί ότι οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, με τον Άρη να έχει μία απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία στην έδρα του Λεβαδειακού. Οι τελευταίοι αγώνες θα διεξαχθούν διήμερο 16-17 Μαΐου.

Να σημειωθεί πως οι ακριβείς ημέρες και ώρες όλων των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν μετά το ΔΣ της Λίγκας την ερχόμενη Δευτέρα (30/03).

Το πρόγραμμα για τις θέσεις 5-8

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων των play off 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Άρης – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Βόλος