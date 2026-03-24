Οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Γουόριορς με 137-131, σε μία βραδιά που ο Τζον Πουλακίδας έδωσε ξανά εξαιρετικά δείγματα γραφής στο παρκέ με τη φανέλα της ομάδας του Ντάλας.

Ο ομογενής γκαρντ πέτυχε 9 πόντους με 3/5 τρίποντα, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του μοιράζοντας 3 ασίστ σε 12 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα.

Δείτε τα highlights του αγώνα και την εμφάνιση που έκανε ο Πουλακίδας

Υπενθυμίζεται ότι ο Πουλακίδας έχει υπογράψει two way συμβόλαιο με τους Μάβερικς, ο ομογενής γκαρντ έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής στο NBA και έχει καταφέρει να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις έως τώρα στην παρουσία του στην κορυφαία λίγκα.