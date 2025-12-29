Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που πέρασε κι επίσημα στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη στοχεύει στην ενίσχυση του ρόστερ του, ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν σε Ελλάδα, αλλά και FIBA Europe Cup.

Ο Δικέφαλος του βορρά έχει προχωρήσει ήδη σε κάποιες σημαντικές μεταγραφές, όμως έχει σκοπό να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, με το όνομα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη να είναι ένα από αυτά που ακούγονται, αλλά την ίδια στιγμή οι ασπρόμαυροι να κοιτάζουν και τον ομογενή γκαρντ, Τζον Πουλακίδα.

Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που βλέπει ο ΠΑΟΚ

Ο 22χρονος ύψους 1μ.98 περιφερειακός παίζει με την θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς στην G-League, ονειρεύεται μια ευκαιρία στο NBA, όμως η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα την βρει άμεσα καθώς η σεζόν του δεν είναι αρκετά λαμπερή.

Ο Πουλακίδας έχει 8.4 πόντους (38.5% στο τρίποντο), 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19.8 λεπτά σε 13 αγώνες, μετά από ένα κακό Summer League και ελάχιστη συνεισφορά στο traning camp των Κλίπερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριστερόχειρας μπασκετμπολίστας έγραψε 19.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 31.7 λεπτά σε 27 αγώνες στην τελευταία χρονιά του στο NCAA, με το εκπληκτικό 40.8% στο τρίποντο και με 89.7% στις βολές. Πέρυσι είχε 13.4 πόντους (40.5% στο τρίποντο), 2.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 31 λεπτά σε 33 αγώνες.

Όταν ο Πουλακίδας «τρέλανε» τους πάντες στο March Madness

Ο Πουλακίδας αγωνίστηκε με το Πανεπιστήμιο του Γιέιλ στο March Madness το 2024, και έκλεψε τις εντυπώσεις με την κορυφαία του εμφάνιση κόντρα στο Όμπερν.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω αναμέτρηση είχε τελειώσει το παιχνίδι με με 28 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ εν γένει ο 22χρονος ομογενής «έκλεισε» τη σεζόν 2023-24 σημειώνοντας και πάλι ασύλληπτα ποσοστά: 13.1 πόντους ανά ματς με 39.3% τρίποντα.