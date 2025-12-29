sports betsson
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)
Μπάσκετ 29 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΠΑΟΚ κινείται και για Πουλακίδα – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί έναν από τους στόχους που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής – Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που αγωνίζεται στη G-League και… βλέπει NBA.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ από την ημέρα που πέρασε κι επίσημα στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη στοχεύει στην ενίσχυση του ρόστερ του, ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν σε Ελλάδα, αλλά και FIBA Europe Cup.

Ο Δικέφαλος του βορρά έχει προχωρήσει ήδη σε κάποιες σημαντικές μεταγραφές, όμως έχει σκοπό να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, με το όνομα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη να είναι ένα από αυτά που ακούγονται, αλλά την ίδια στιγμή οι ασπρόμαυροι να κοιτάζουν και τον ομογενή γκαρντ, Τζον Πουλακίδα.

Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ που βλέπει ο ΠΑΟΚ

Ο 22χρονος ύψους 1μ.98 περιφερειακός παίζει με την θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς στην G-League, ονειρεύεται μια ευκαιρία στο NBA, όμως η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα την βρει άμεσα καθώς η σεζόν του δεν είναι αρκετά λαμπερή.

YouTube thumbnail

Ο Πουλακίδας έχει 8.4 πόντους (38.5% στο τρίποντο), 2.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19.8 λεπτά σε 13 αγώνες, μετά από ένα κακό Summer League και ελάχιστη συνεισφορά στο traning camp των Κλίπερς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριστερόχειρας μπασκετμπολίστας έγραψε 19.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 31.7 λεπτά σε 27 αγώνες στην τελευταία χρονιά του στο NCAA, με το εκπληκτικό 40.8% στο τρίποντο και με 89.7% στις βολές. Πέρυσι είχε 13.4 πόντους (40.5% στο τρίποντο), 2.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 31 λεπτά σε 33 αγώνες.

Όταν ο Πουλακίδας «τρέλανε» τους πάντες στο March Madness

Ο Πουλακίδας αγωνίστηκε με το Πανεπιστήμιο του Γιέιλ στο March Madness το 2024, και έκλεψε τις εντυπώσεις με την κορυφαία του εμφάνιση κόντρα στο Όμπερν.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω αναμέτρηση είχε τελειώσει το παιχνίδι με με 28 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ εν γένει ο 22χρονος ομογενής «έκλεισε» τη σεζόν 2023-24 σημειώνοντας και πάλι ασύλληπτα ποσοστά: 13.1 πόντους ανά ματς με 39.3% τρίποντα.

YouTube thumbnail

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύνταξη
Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)
NBA 29.12.25
NBA 29.12.25

Μυθικός Λέοναρντ με 55 πόντους, «καθάρισε» τους Πίστονς (112-99) – Με «καυτούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν νίκησαν άνετα Λέικερς (125-101, vids)

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 112-99 των Πίστονς, με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα ματς της καριέρας του – Πάρτι των Λέικερς κόντρα στους Κινγκς με 125-101 και «μαγικούς» Ντόντσιτς – ΛεΜπρόν

Σύνταξη
Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 29.12.25
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Forbes: Στις 40 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου μόνο δύο ποδοσφαιρικές – Πού βρίσκονται Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο για το 2025 ανέρχεται στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes – Από τις πρώτες 40 μόνο οι δύο είναι ποδοσφαιρικές

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 29.12.25
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού επιθετικού

Βάιος Μπαλάφας
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδη του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Σε επιστολή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17 οικογένειες κάλεσαν τον πρωθυπουργό να «συστήσει άμεσα μια Βασιλική Επιτροπή της Κοινοπολιτείας για την ταχεία άνοδο του αντισημιτισμού στην Αυστραλία» και να διερευνήσει τυχόν παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών που να συνδέονται με την επίθεση

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο
TV 29.12.25
TV 29.12.25

Λένα Δροσάκη για #MeToo: «Το να πάρεις θάρρος να μιλήσεις για μία πληγή, δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο

H Λένα Δροσάκη μιλά για το #MeToo και τη μητρότητα. «Μερικές φορές θυμώνω, γιατί κανείς δεν μου είχε πει ότι η μητρότητα δεν είναι κάτι εύκολο» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25
Πρώην φεμινιστικό σύμβολο 29.12.25

Από το σεξ απίλ έως την ακροδεξιά, η Μπριζίτ Μπαρντό συμβόλιζε μια Γαλλία σε μετάβαση

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανάδειξή της σε μεγαστάρ, η Γαλλίδα ηθοποιός, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε εξίσου γνωστή για τις πολιτικές της απόψεις όσο και για την καριέρα της στην υποκριτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Profession: Santa Claus
English edition 29.12.25

Profession: Santa Claus

In many countries, embodying Santa Claus is taken very seriously. In Greece, Manolis Syllignakis and his “colleague” Sakis Xanthopoulos don the red suit every year and become one with the Christmas myth

Σύνταξη
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

