Ταϊρί: «Θέλουμε να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και να πετύχουμε κάτι σημαντικό»

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» την Καρδίτσα έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρί που σκόραρε 28 πόντους και οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη.

Ο Αμερικανός μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ τονίζοντας πως ήταν ένα καλό δώρο για τον κόσμο της ομάδας, ενώ παράλληλα στάθηκε στη δική του εμφάνιση και τους στόχους που έχει θέσει ο σύλλογος ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις του Μπριν Ταϊρί:

«Ήταν ένα καλό δώρο Χριστουγέννων στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είμαι λίγο καιρό εδώ, ήταν το τέταρτο παιχνίδι μου, ακόμη μαθαίνω την ομάδα, αλλά μου αρέσει εδώ. Η Καρδίτσα είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει στο BCL, έφτασε να προηγείται με οκτώ πόντους, αλλά μείναμε ενωμένοι και καταφέραμε να αντιδράσουμε και να πάρουμε τη νίκη.

Όταν ήρθα εδώ είδα μια δεμένη ομάδα, όλοι θέλουν να κερδίσει η ομάδα. Μπορεί κάποιος διαφορετικός παίκτης να είναι πρωταγωνιστής κάθε φορά, αλλά σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ κερδίζουμε όλοι μας. Ο κόουτς είναι πολύ καλός, μας βοηθά πολύ, αλλά μου δίνει την ελευθερία να κινηθώ στην επίθεση. Δεν έχει να κάνει με τα άτομα, αλλά να κερδίζει η ομάδα».

Για τον ανταγωνισμό με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές ομάδες στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούμε να δυναμώσουμε τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη και να πετύχουμε κάτι σημαντικό. Εύχομαι το 2026 να έχουμε υγεία και να φέρουμε πολλές νίκες στον κόσμο του ΠΑΟΚ».