Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 68-72: Σπουδαίο «διπλό» για τον «Δικέφαλο» με πρωταγωνιστή τον Ταϊρί (vid)

Το «τρένο» του ΠΑΟΚ πέρασε και από την Καρδίτσα! Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, ο Δικέφαλος επικράτησε με 72-68 της τοπικής ομάδας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Στο 9-2 πλέον οι «ασπρόμαυροι», στο 4-7 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς ήταν ο Ταϊρί με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μουρ, Τζόουνς με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Για την Καρδίτσα από 16 πόντους είχαν οι Τζέφερσον και Ουάσινγκτον, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα τους.

Τα highlights του αγώνα

Οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 22-15 στην δεύτερη περίοδο τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα οκτώ πόντων (40-32), όμως, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε την πίεση στην άμυνα του και με τρίποντο του Νίκου Περσίδη με την λήξη του τρίτου δεκάλεπτου ισοφάρισε σε 48-48. Στο φινάλε, ο Δίπλαρος με 1/2 βολές ισοφάρισε για την Καρδίτσα σε 66-66 με 1’ και 45’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αλλά ο Ταϊρί με τρίποντο έδωσε ξανά προβάδισμα στον «Δικέφαλο του Βορρά» με 69-66, 43’’ πριν την λήξη του ματς. Το τρίποντο για την ισοφάριση του Μπράντον Τζέφερσον ήταν άστοχο και ο Ταϊρί με δύο βολές… σφράγισε τη νίκη του ΠΑΟΚ (71-66) με 28’’ να απομένουν για το τέλος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72