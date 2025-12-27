«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει περιορισμένο ρόλο στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό.

Από το ξεκίνημα της σεζόν έχει αγωνιστεί ελάχιστα σε Stoiximan GBL και Euroleague, έχοντας μπροστά του τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς (πριν τραυματιστεί ξανά), Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ αποκτήθηκε και ο Μόντε Μόρις.

Παρόλο που ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται ο Λαρεντζάκης να απασχολήσει ομάδες και να κινηθούν για τον δανεισμό του, με τον ΠΑΟΚ να είναι μία από αυτές, καθώς σύμφωνα με όσα λένε στη Θεσσαλονίκη ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του και ο «Λάρι» θα ήταν ιδανική κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ.

Οι Θεσσαλονικείς θα κάνουν κινήσεις προκειμένου να διεκδικήσουν το Europe Cup και να γίνουν ανταγωνιστικοί εντός συνόρων. Σε αυτό θα χρειαστούν Έλληνες παίκτες, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να φαντάζει ως μία πιθανή επιλογή.

Λαρεντζάκης… αγνοείται

Είναι τέτοια η πολυκοσμία στα γκαρντ του Ολυμπιακού, που σε συνδυασμό με τις επιλογές του κόουτς Μπαρτζώκα για το ροτέισον, ο Λαρεντζάκης έχει αγωνιστεί μόλις 8:38 στη φετινή Euroleague, σε τρία παιχνίδια, ενώ στα περισσότερα είναι εκτός 12άδας.

Και ενώ πολλοί θα περίμεναν να αγωνίζεται αρκετά στη Stoiximan GBL, αυτό δεν ισχύει, αφού μετρά κάτι παραπάνω από 11 λεπτά ανά ματς, ενώ στον αγώνα της 11ης αγωνιστικής ήταν εκτός 12άδας.