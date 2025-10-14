Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας ήταν το περασμένο καλοκαίρι «παρών» στο Summer League του ΝΒΑ με τους Κλίπερς, καθώς κέντρισε το ενδιαφέρον της ομάδας του Λος Άντζελες, ωστόσο μετά από 17 ημέρες δοκιμών, ο 22χρονος γκαρντ αποχώρησε από το ρόστερ.

Πλέον, ο Πουλακίδας είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και δεν αποκλείεται να ψάξει ένα two-way συμβόλαιο στο NBA, είτε σε ομάδα στη G-League.

LA Clippers have waived John Poulakidas & have signed TyTy Washington Jr. pic.twitter.com/ugMvwDIlqc — Swish Cultures (@swishcultures_) October 13, 2025

Ο 22χρονος ομογένης, «έκανε πράγματα και θαύματα» στο πανεπιστήμιο του Γέιλ κατά την διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας. Eίχε 41% στο τρίποντο και συγκεκριμένα πέτυχε 19.4 πόντους, 90% στις βολές, 3.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 31.6 λεπτά σε 27 αγώνες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το ενδιαφέρον από τις ελληνικές ομάδες

Ο Πουλακίδας, έχει βρεθεί στο στόχαστρο διαφόρων ελληνικών ομάδων όπως είναι ο Πανιώνιος, ενώ την περίπτωσή του εξετάζει φυσικά και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στο παρελθόν, ο νεαρός γκαρντ σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι προχωράει τις διαδικασίες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου.

Παράλληλα, ο ίδιος είχε υπογραμμίσει ότι θα ήταν όνειρο και τιμή για εκείνον να αγωνιστεί είτε με την φανέλα του Ολυμπιακού είτε με του Παναθηναϊκού, καθώς θα ήθελε να αγωνιστεί στην EuroLeague.

Όταν ο Πουλακίδας «τρέλανε» τους πάντες στο March Madness

Ο Πουλακίδας αγωνίστηκε με το Πανεπιστήμιο του Γιέιλ στο March Madness το 2024, και έκλεψε τις εντυπώσεις με την κορυφαία του εμφάνιση κόντρα στο Όμπερν.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω αναμέτρηση είχε τελειώσει το παιχνίδι με με 28 πόντους και 6/9 τρίποντα, ενώ εν γένει ο 22χρονος ομογενής «έκλεισε» τη σεζόν 2023-24 σημειώνοντας και πάλι ασύλληπτα ποσοστά: 13.1 πόντους ανά ματς με 39.3% τρίποντα.