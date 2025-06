Ο Πουλακίδας «χτυπάει» την πόρτα του ΝΒΑ: Οι Κλίπερς, τα απίθανα νούμερα στο κολέγιο και το… ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας θα δώσει το «παρών» στο Summer League του ΝΒΑ με τους Κλίπερς, καθώς κέντρισε το ενδιαφέρον της ομάδας του Λος Άντζελες, η οποία παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Ο 22χρονος ομογένης, «έκανε πράγματα και θαύματα» στο πανεπιστήμιο του Γέιλ κατά την διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας.

Ο νεαρός γκάρντ είχε 41% στο τρίποντο και συγκεκριμένα πέτυχε 19.4 πόντους, 90% στις βολές, 3.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ ανά 31.6 λεπτά σε 27 αγώνες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο αριστερόχειρας μπασκετμπολίστας, με τα εκπληκτικά ποσοστά, ονειρεύεται, πλέον, μια θέση στο NBA ακόμη και με two-way συμβόλαιο.

Με άλλα λόγια, αν ο Πουλακίδας, αφήσει καλές εντυπώσεις στο φετινό summer league και κληθεί έπειτα στο training camp των Κλίπερς, θα μπορούσε να αγωνιστεί με Exhibit 10 συμβόλαιο στην G-League και κατόπιν να παίξει στο NBA μέσω ειδικής συμφωνίας.

Per league sources: Butler PG Jahmyl Telfort, Yale SG John Poulakidas set to be on LA Clippers summer roster and likely to get Exhibit 10s

I’d also expect Kobe Sanders to be a 2-way to start out

— Law Murray 🚨 (@LawMurrayTheNU) June 27, 2025