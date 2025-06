Ιστορική νύχτα για τον Γκονθάλεθ: Κατέκτησε πρωτάθλημα με τη Ρεάλ και έγινε draft στο NBA

Ήταν αναμενόμενο και τα ξημερώματα της Πέμπτης επισημοποιήθηκε. Οι Ντάλας Μάβερικς επέλεξαν τον Κούπερ Φλαγκ στο Νο.1 του draft του ΝΒΑ, ωστόσο αυτή δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που ξεχώρισε.

Ανάμεσα στους οκτώ ευρωπαίους που επιλέχθηκαν στον πρώτο γύρο ήταν και ο Ούγκο Γκονθάλεθ, στο στο Νο. 28 από τους Μπόστον Σέλτικς, μόλις λίγες ώρες αφότου ο νεαρός Ισπανός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

With the 28th pick of the NBA Draft the @celtics select Hugo González!

2025 #NBADraft presented by State Farm LIVE on ABC & ESPN! pic.twitter.com/d662zx937u

— NBA (@NBA) June 26, 2025