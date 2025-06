Νέα εποχή για τους Μάβερικς: Επέλεξαν τον Κούπερ Φλαγκ στο Νο.1 του draft (pic)

Ο πρώτος γύρος του draft στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε, με τη διαδικασία να λαμβάνει χώρα στο Μπρούκλιν, και τους Ντάλας Μάβερικς να παίρνουν όπως αναμενόταν τον Κούπερ Φλαγκ στην πρώτη επιλογή. Ξεκινώντας έτσι μια νέα εποχή μετά την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς.

Από εκεί και οι Σαν Αντόνιο Σπερς εξελίχθηκαν σε σημαντικούς πρωταγωνιστές αφού επέλεξαν στο Νο 2 τον Ντίλαν Χάρπερ και στο Νο 14 τον Κάρτερ Μπράιαντ που προοριζόταν για τη δεκάδα. Στην τρίτη επιλογή οι Σίξερς επέλεξαν τον Βι Τζέι Έτζκομπ, οι Χόρνετς στο 4 πήραν τον Κον Κνίπολ και στο 5 οι Γιούτα Τζαζ επέλεξαν τον Έις Μπέιλι.

The complete draft board for the 1st round of the 2025 #NBADraft presented by State Farm!

Which pick is your favorite? 🤔

2nd Round: Thursday, 8pm/et, ESPN pic.twitter.com/n3CcG9cirJ

— NBA (@NBA) June 26, 2025