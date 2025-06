Ανανέωσαν το συμβόλαιο του Ίρβινγκ για τρία χρόνια οι Ντάλας Μάβερικς

Ο Καϊρί Ίρβινγκ και οι Ντάλας Μάβερικς θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια, με την προοπτική τρίτης σεζόν. Ο 32χρονος γκαρντ αποφάσισε να κάνει opt out από τον τελευταίο χρόνο του προηγούμενου συμβολαίου του, που προέβλεπε αποδοχές 43 εκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, αξίας 119 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συμφωνία είναι δομημένη σε βάση 2+1 ετών, με τον Ίρβινγκ να διατηρεί player option για τη σεζόν 2027/28. Πρόκειται για μία κίνηση που εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο των Μάβερικς να διατηρήσουν τον βασικό κορμό της ομάδας και να αποδείξουν στον πολύπειρο All Star το πόσο σημαντικός παραμένει για τα μελλοντικά τους σχέδια.

BREAKING: Dallas Mavericks nine-time NBA All-Star Kyrie Irving is declining his $43 million player option and intends to sign a three-year, $119 million contract with the franchise, sources tell ESPN. The deal includes a player option in the 2027-28 season. pic.twitter.com/hduY1vEVVP

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2025