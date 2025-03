Συγκινητική στιγμή: Ο Κάιρι Ίρβινγκ εκτέλεσε δύο βολές, όντας τραυματίας και αποχώρησε καταχειροκροτούμενος (pics, vids)

Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να νικήσουν εκτός έδρας τους Μάβερικς, με 122-98 σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Αμερικανός χάνει κατά πάσα πιθανότητα το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς το γόνατο του τον πρόδωσε ξανά.

Βέβαια, ο πρώην πρωταθλητής ήθελε να αποχωρήσει με ψηλά το κεφάλι και εκτέλεσε τις δύο βολές που κέρδισε, στις οποίες ευστόχησε. Με αυτόν τον τρόπο, ο σταρ των Μάβερικς έφυγε ηρωικά σε μια στιγμή που έχουμε ξαναδεί από σπουδαίους παίκτες στο παρελθόν. Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε κάνει το ίδιο απέναντι στους Γουόριορς το 2013 και ο Κλέι Τόμπσον απέναντι στους Ράπτορς, στους τελικούς του 2019.

He made both. 👏👏 pic.twitter.com/hJDDRTDLg7

After suffering an injury, Kyrie was helped to the line to take his free throws before exiting the game.

A moment of pure determination for Kyrie Irving.

Μάλιστα, την στιγμή που ο 32χρονος ήταν στη γραμμή, ευχαριστούσε τον Θεό και αυτό το στιγμιότυπο συγκίνησε όλη την Αμερική.

Kyrie mouthing “Thank you God” at the free throw line right after his injury

Grateful at all times 🙏🏼 regardless pic.twitter.com/pABRfh0Zhs

— offKyrie (@offKyrie) March 4, 2025