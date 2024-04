Ίρβινγκ: «Ο Νοβίτσκι καλλιέργησε την κουλτούρα πρωταθλητισμού- Τον αγαπώ και τον σέβομαι απεριόριστα»

Ο Κάιρι Ίρβινγκ σημείωσε 26 πόντους και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης απέναντι στους Χοκς με 100-95.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού και ενώ πήγαινε προς τα αποδυτήρια συνάντησε τον Ντιρκ Νοβίτσκι με τον οποίο αγκαλιάστηκαν και είχαν μια συνομιλία.

Kyrie Irving made sure to say hi to Dirk Nowitzki as he headed to the locker room after the Dallas Mavericks’ 109-95 win over the Atlanta Hawks. pic.twitter.com/xunN2Km57N

Στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά ο Αμερικανός σταρ δήλωσε πως τρέφει απεριόριστο σεβασμό για τον Γερμανό θρύλο της ομάδας και για τα όσα πέτυχε στο Ντάλας.

«Ο Ντιρκ, καλλιέργησε στους Μάβερικς μια κουλτούρα πρωταθλητισμού. Τα όσα πέτυχε, τόσα καλάθια που έκριναν παιχνίδια απέναντι σε θρύλους του πρωταθλήματος… Βοήθησε στο να γίνει το Ντάλας αυτό που είναι σήμερα. Αν και είναι μόνο ένα πρωτάθλημα, πολλοί σύλλογοι δεν έχουν να επιδείξουν κάτι παρόμοιο» είπε ο Ίρβινγκ στους δημοσιογράφους.

«Ο σεβασμός που τρέφω στο πρόσωπό του είναι μεγάλος. Τον βλέπω σαν να είμαι ο μικρός αδερφός του, νιώθω ότι είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ αν χρειαστώ συμβουλές. Τα όσα ακούω για το πόσο καλός άνθρωπος είναι, πόσο έχει επηρεάσει τον Λούκα και τόσους άλλους ανθρώπους που πέρασαν από εδώ… Ο σεβασμός και η αγάπη που έχω για εκείνον είναι απεριόριστα. Έθεσε ψηλά τον πήχη και άφησε μια μεγάλη κληρονομιά που όλοι μας θέλουμε να ακολουθήσουμε», πρόσθεσε.

I asked Kyrie Irving about Dirk Nowitzki:

“He created a culture of championship winning…I look at Dirk as someone who I can always go to if I need some resources or advice…The respect and the love that I have for him is unconditional.”

Calls himself a “little brother” to Dirk pic.twitter.com/Akb9xGtJAM

— Noah Weber (@noahweber00) April 5, 2024