Ιστορική βραδιά: Ο Πουλακίδας πέτυχε τους πρώτους πόντους στο NBA (vid)
Ο Τζον Πουλακίδας σημείωσε τους πρώτους του πόντους στο NBA και έδωσε εξαιρετικά δείγματα γραφής στη νίκη των Ντάλας επί των Καβαλίερς.
Ο Τζον Πουλακίδας «έλαμψε» στη νίκη των Μάβερικς επί των Καβαλίερς με 130-120, καθώς κατάφερε να σημειώσει τους πρώτους του πόντους στο NBA και τελείωσε το ματς με 10 πόντους με 4/6 εντός παιδιάς (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Ο 22χρονος ομογενής γκαρντ που έχει υπογράψει two way συμβόλαιο με τους Μάβερικς, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του με την ομάδα του Ντάλας κατάφερε να «λάμψει» και να δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής ενόψει της συνέχειας.
Τι έκανε ο Πουλακίδας
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πουλακίδας πέτυχε μόλις δύο πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά πάτησε γκάζι στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα, στο τρίτο δωδεκάλεπτο πέτυχε 8 σερί πόντους.
Μάλιστα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν, χαρίζοντας του ένα σουβενίρ με την μπάλα του αγώνα, για να θυμάται αυτή την ξεχωριστή βραδιά, όπου πέτυχε τους πρώτους του πόντους στην κορυφαία λίγκα.
- Ιστορική βραδιά: Ο Πουλακίδας πέτυχε τους πρώτους πόντους στο NBA (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις