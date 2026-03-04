Ο Τζον Πουλακίδας και το ντεμπούτο στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς – Τα πρώτα λεπτά και η στατιστική του

Ο Τζον Πουλακίδας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ, καθώς έχει ελληνική υπηκοότητα και μπορεί να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα.

Ο ομογενής γκαρντ αποκτήθηκε απ’ τους Ντάλας Μάβερικς με προοπτική να πάρει παραστάσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ομάδα του Τέξας γράφοντας ιστορία.

Ο Τζον Πουλακίδας άμεσα έγινε μέλος της πρώτης ομάδας των «Μαβς» και παρά την ήττα τους απ’ τη Σάρλοτ τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/3), ο ελληνοαμερικανικής καταγωγής 22χρονος γκαρντ, ντεμπουτάρισε στο ΝΒΑ σε μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα.

Μάλιστα, ο ομογενής γκαρντ βρέθηκε για 14’28» στο παρκέ και έκανε αισθητή την παρουσία του. Μάζεψε πέντε ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ και υπέπεσε σε ένα μόλις λάθος, ενώ είχε 0/2 προσπάθειες εντός πεδιάς.

Τα νούμερα που είχε ο Πουλακίδας, οι «αιώνιοι» και ο ΠΑΟΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πουλακίδας αγωνιζόταν από το ξεκίνημα της χρονιάς στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς και είχε φέτος 12.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.3 μέσο όρο. Υπερταλαντούχος κι έτοιμος να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει!

Από εκεί και πέρα, ο Τζέισον Κιντ πέρα από το ότι τον χρησιμοποίησε στο ματς με τη Σάρλοτ αναμένεται να του δώσει κι άλλο χρόνο συμμετοχής στο μέλλον, μιας και οι Μάβερικς δεν κυνηγούν ουσιαστικά κάτι.

Η σεζόν των Μάβερικς είναι ήδη τελειωμένη. Μετρούν 14 ήττες στα τελευταία 16 παιχνίδια και πηγαίνουν από αποτυχία σε αποτυχία, παρά το επαρκές υλικό που διαθέτουν. Βρίσκονται στη 12η θέση της Δύσης με ρεκόρ 21-40.

Όσον αφορά τον Πουλακίδα πρόκειται για μια από τις μεγάλες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ και είναι και μια περίπτωση που εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούν οι «μεγάλοι» του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του, ενώ πρόσφατα το όνομα του γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να επιθυμεί να αγωνιστεί στο NBA.